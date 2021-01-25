تكنولوجيا: الإعلان عن تحالف نقابي جديد يجمع موظفي جوجل في جميع أنحاء العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن موظفي جوجل عن إطلاق تحالف نقابي جديد بعنوان Alpha Global يضم موظفي شركة جوجل في جميع أنحاء العالم.

تحالف نقابي عالمي يجمع موظفي شركة جوجل في عدد 10 من الدول في جميع أنحاء العالم، على أن ينطلق التحالف النقابي بعنوان “Alpha Global”.

وتشمل الدول التي تضم موظفي جوجل في التحالف النقابي الجديد كلاً من الولايات المتحدة، وألمانيا، والمملكة المتحدة وسويسرا، وأيرلندا، وإيطاليا والدنمارك وفنلندا والسويد وبلجيكا، كما يتكون التحالف من 13 نقابة في الدول العشرة.

ولقد انطلق الإعلان اليوم بعد تأسيس موظفي جوجل وكندا خلال الأسابيع الماضية نقابة AWU، والتي بدأت بعدد 230 عضو لتصل إلى أكثر من 700 عضو بعد مرور أسبوع واحد من إطلاق الإتحاد.

أيضاً يرتبط إتحاد Alpha Global الجديد بإتحاد UNI Global Union الذي يضم 20 مليون موظف في جميع أنحاء العالم، والذي يشمل موظفي أمازون.

ويؤكد إتحاد Alpha Global على أن قوة الإتحاد الجديد ترتكز على تضامن موظفي جوجل في جميع أنحاء العالم، لحل المشكلات التي تواجه الموظفين في Alphabet، أيضاً من المقرر أن يعمل إتحاد Alpha Global خلال الفترة القادمة على إنتخاب لجنة موظفي الشركة والمنظمين للنقابات.

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