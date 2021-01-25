لضمان الخصوصية والأمان في واتساب … يمكنكم تعطيل هذه الخيارات الـ6

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 07:04 مساءً - بعد الإعلان عن تحديث شروط الخدمة ومعايير الأمان في تطبيق المراسلات الفورية، علت أصوات المستخدمين بوجه تطبيق واتساب المملوك من شركة فيسبوك لصاحبها “مارك زوكربيرغ” رفضا للتعديلات الجديدة.

ووفق موقع ”إنتربرنور“، رضخت ”واتساب“ لاحقا للاعتراضات وقررت تأجيل تطبيق تحديثات الخصوصية والأمان وشروط الخدمة، مع وعد بعدم إلغاء حسابات أي مشترك خلال شهر فبراير، وهو الموعد الذي حددته الشركة مسبقا، لإلغاء الحسابات التي لن تقبل بشروط الخدمة الجديدة.

وأورد الموقع 6 خيارات يمكن تعطيلها في ”واتساب“ وبعد ذلك يمكن أن تنعم بالخصوصية المنشودة.

إيقاف خاصية آخر ظهور

تشير هذه الخاصية إلى توقيت آخر مرة استخدِم فيها التطبيق؛ ما يتيح لجهات الاتصال الخاصة بك معرفة ذلك، لكنها من البيانات التي يجمعها التطبيق عنك.

إخفاء صورة حسابك

إذا كنت لا تريد أن يصل أي شخص لديه رقم هاتفك إلى صورة حسابك في واتساب فيمكنك ضبط ذلك، كما أن جعل صورة حسابك خاصة لن يمنعك من رؤية صور أي شخص آخر.

منع إضافتك إلى مجموعات واتساب

يتيح واتساب للأشخاص إضافتك إلى الدردشات الجماعية دون إذنك، لكن الآن يمكنك تخصيص الإعدادات لتحديد مَن يمكنه إضافتك إلى المجموعات وسيكون لدى المسؤولين الذين لا يستطيعون إضافتك إلى مجموعة خيار دعوتك بشكل خاص بدلا من ذلك.

إخفاء موقعك الجغرافي

يعتبر الموقع الجغرافي من البيانات المهمة التي تجمعها التطبيقات عنك لاستهدافك بالإعلانات؛ لذلك يجب عليك التحقق من إعدادات الخصوصية، والموقع الجغرافي لكل تطبيق مثبت في هاتفك.

التكتم في إظهار الحالات

يتيح لك التطبيق مشاركة الحالات، التي تعتبر أكثر مزايا ”واتساب“ استخداما على مستوى العالم، مع كافة جهات اتصالك افتراضيا، لكن يمكنك ضبط الإعدادات لمشاركتها مع جهات الاتصال التي تحدّدها فقط.

إيقاف الحفظ التلقائي

عليك وقف استخدام ميزة تنزيل الوسائط تلقائيا لمنع واتساب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تتلقاها من جهات الاتصال في معرض الصور في هاتفك تلقائيا.