شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تايوان تعطى أولوية لإنتاج رقائق السيارات وسط نقص عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاقتصاد التايوانية لرويترز إن شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) ستعطي الأولوية لإنتاج رقائق السيارات إذا كانت قادرة على زيادة طاقتها، وسط نقص عالمي أعاق إنتاج السيارات.

وقال مسئول بالوزارة إن الوزير وانج مي-هوا تحدث إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة يوم الأحد بشأن هذه المسألة.

وقالت الوزارة إن TSMC أبلغت الوزارة بأنها ستعمل على "تحسين" عملية إنتاج الرقائق لجعلها أكثر كفاءة وإعطاء الأولوية لإنتاج رقائق السيارات إذا كانت قادرة على زيادة السعة.

صرحت TSMC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، أن الطاقة الإنتاجية الحالية ممتلئة، لكنها أكدت للوزارة أنه "إذا كان بالإمكان زيادة الإنتاج من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية، فسوف تتعاون مع الحكومة لاعتبار رقائق السيارات تطبيقًا أساسيًا".

وأشار TSMC، في بيان لرويترز، إلى تعليقات من الرئيس التنفيذي سي Wei في مكالمة أرباح هذا الشهر.

"بخلاف تعظيم الاستفادة المستمرة من قدرتنا الحالية، أكد الدكتور وي أيضًا في مؤتمر المستثمرين لدينا أننا نعمل مع العملاء عن كثب وننقل بعض عقدهم الناضجة إلى عقد أكثر تقدمًا، حيث لدينا قدرة أفضل على دعمهم.