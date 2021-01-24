ألمانيا تطلب مساعدة تايوان بشأن رقاقات السيارات

دبي - يزن راشد - طلبت ألمانيا من تايوان إقناع الشركات المصنعة التايوانية بالمساعدة في تخفيف النقص في رقاقات أشباه الموصلات في قطاع السيارات، الأمر الذي يعيق تعافيها الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وتغلق شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم خطوط التجميع بسبب مشاكل في تسليم أشباه الموصلات، التي تفاقمت في بعض الحالات بسبب إجراءات إدارة ترامب السابقة ضد مصانع الرقاقات الصينية الرئيسية.

وأثر النقص في فولكس فاجن، وفورد، وسوبارو، وتويوتا، ونيسان، وفيات كرايسلر وغيرها من شركات صناعة السيارات.

وفي رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الأحد، طلب وزير الاقتصاد الألماني (بيتر ألتماير) Peter Altmaier من نظيرته التايوانية (وانغ مي-هوا) Wang Mei-hua مناقشة هذه القضية في محادثات مع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC، الشركة الكبرى عالميًا لتصنيع الرقاقات وواحدة من الشركات الموردة الرئيسية لألمانيا.

وكتب ألتماير: سأكون سعيدًا إذا كان بإمكانك تناول هذه المسألة والتأكيد على أهمية قدرات أشباه الموصلات الإضافية لصناعة السيارات الألمانية بالنسبة لشركة TSMC.

وأوضح ألتماير أن الهدف هو تمكين القدرات الإضافية وتسليم أشباه الموصلات على المديين القصير والمتوسط.

وكتب أن صناعة السيارات الألمانية كانت تجري محادثات مباشرة مع TSMC حول زيادة الشحنات وكانت هناك إشارات بناءة للغاية من TSMC لحل المشكلة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: إنها تراقب الوضع عن كثب وإنها تجري محادثات بشأن هذه القضية مع صناعة السيارات.

وأضافت المتحدثة: تخطط برلين الآن لزيادة دعم الدولة لزيادة القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات في ألمانيا وأوروبا من أجل تقليل التبعيات من الموردين الآسيويين وتجنب المشاكل المماثلة في المستقبل.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية: إنها تلقت طلبات عبر القنوات الدبلوماسية للمساعدة في تخفيف النقص في الرقاقات لقطاع السيارات، وذلك بالرغم من أنها لم تكن على علم برسالة ألتماير.

وأوضحت الوزارة التايوانية أنها بدأت محادثات مع موردي الرقاقات المحليين استجابة لطلبات من دول أخرى وطلبت منهم تقديم المساعدة الكاملة.

وقالت الوزارة: إن حالة العرض والطلب ذات الصلة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخطط مصانع رقاقات السيارات بشأن المخزون.

وقالت شركة TSMC، في بيان لها: إن مسألة نقص الرقاقات بالنسبة لشركات السيارات كانت مهمة للغاية بالنسبة لها، وإنها أولويتنا القصوى، ونعمل عن كثب مع عملاء السيارات لدينا لحل مشكلات دعم السعة.