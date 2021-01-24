تكنولوجيا: جوجل تخطط لجلب مميزات تحقق الإستفادة للمستخدمين في Android 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة جوجل تخطط لدعم تحديث Android 12 القادم بمجموعة من المميزات تستهدف دعم المستخدمين بشكل أكبر.

تستعد شركة جوجل لجلب ميزة جديدة في تحديث Android 12، والتي إختبرت سابقاً في نظام Android 11 والتي تعرف بميزة “Columbus”، والتي تدعم تنفيذ بعض الإجراءات عبر النقر المزدوج على الجهة الخلفية أو بنفس تجربة النقر المزدوج على الشاشة لتنشيط الهاتف.

ولقد دعم النقر المزدوج على الجهة الخلفية من الهاتف تنشيط مساعد جوجل الرقمي في البداية، لكن اليوم يمكن للنقر المزدوج أن يدعم تنفيذ إجراءات مختلفة، مثل إغلاق التنبيهات، أو تشغيل الكاميرة، أو إيقاف تشغيل محتوى الفيديو، أو إيقاف الصوت للمكالمات الواردة.

أيضاً من خلال ميزة Columbus في تحديث Android 12 يمكن تنشيط بعض الإجراءات المحددة، مثل تنشيط مساعد جوجل الرقمي، أو إلتقاط لقطات في الشاشة، أو إيقاف وتشغيل الفيديو، أو فتح الإشعارات، كما يمكن إختيار إيقاف ميزة Columbus.

كما يأتي تحديث ANDROID 12 بنمط جديد لتقسيم الشاشة، إلى جانب أسلوب جديد لمشاركة كلمات المرور الخاصة بشبكات Wi-Fi، أيضاً يأتي وضع تعدد المهام لدعم مستخدمي الهواتف الذكية المميزة بشاشات كبيرة، حيث يدعم النمط الجديد تقسيم الشاشة بتنسيق أفضل مع نمط تعدد المهام، وإمكانية إستخدام التطبيقات في نفس الوقت.

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