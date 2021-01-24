تكنولوجيا: وان بلس تعتمد ساعتها الذكية OnePlus watch إستعداداً للإعلان قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة وان بلس ساعتها الذكية OnePlus watch عبر BIS إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

تستعد شركة وان بلس قريباً للإعلان الرسمي عن أول إصدار للشركة من الساعات الذكية OnePlus watch، ولقد أكدت التسريبات التي نشرت مؤخراً على أن وان بلس تقدم ساعتها الذكية بتصميم كلاسيكي دائري.

أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى خطط وان بلس للإعلان عن ساعة OnePlus watch في الربع الأول من عام 2021، حيث تقدم وان بلس ساعتها الذكية بتصميم دائري على غرار ساعة vivo الذكية.

ولقد إعتمدت وان بلس ساعتها الذكية بالفعل في BIS إستعداداً للإعلان المرتقب، حيث أكدت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات BIS على أن الساعة الذكية تأتي باثنان من النماذج برقم W501GB وW301GB، على أن يأتي أحد الإصدارين بميزة دعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، بينما يدعم النموذج الأخر الإتصال الخلوي LTE.

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