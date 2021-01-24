تكنولوجيا: موتورولا تقدم هاتف Edge S قريباً بكاميرة رباعية وألوان متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Edge S خلال الفترة القادمة بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما تقدم الهاتف بألوان متعددة.

ينطلق هاتف Motorola Edge S أو الذي عرف سابقاً بهاتف Motorola Nio في 26 من يناير برقاقة معالج Snapdragon 870، كما يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما أكدت أحدث الإعلانات التشويقية على أن الهاتف يأتي بألوان متعددة.

ولقد جاءت تسريبات مصورة لملصق ترويجي لهاتف Motorola Edge S نشرت عبر صفحة @TechnoAnkit1، حيث أكد الملصق على موعد الحدث للإعلان الرسمي الذي يعقد في بكين.

كما كشف الملصق الإعلاني عن تصميم هاتف Edge S بالكاميرة الرباعية التي تأتي بترتيب مربع في الإطار الخلفي مباشرة ودون وحدة منفصلة، حيث تظهر الثقوب في الجهة الخلفية إلى اليسار.

أيضاً تقدم موتورولا هاتف Edge S بألوان الأزرق، الأبيض إلى جانب اللون الفضي، كما تشير بعض التسريبات الأخر إلى أن الهاتف يأتي بأكثر من درجة في اللون الأزرق.

كما يضم هاتف Edge S مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر الطاقة الذي يأتي مع زر التحكم في مستوى الصوتيات إلى يمين إطار الهاتف.

أيضاً من المتوقع أن يضم هذا الإصدار شاشة LCD بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 105Hz، كما تأتي الكاميرة الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يتضمن الهاتف اثنان من الكاميرات في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل و8 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف معالج Snapdragon 870، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 11.

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