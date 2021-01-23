تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم جهاز Galaxy Tab A 8.4 للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التصميم المتوقع لجهاز سامسونج اللوحي المرتقب Galaxy Tab A 8.4 للعام 2021 الذي ينطلق في شهر مارس المقبل.

قدمت شركة سامسونج جهاز Galaxy Tab A 8.4 خلال شهر مارس من العام الماضي، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق الإصدار الجديد هذا العام.

وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد المسربة أن جهاز Galaxy Tab A 8.4 للعام 2021 يأتي بزوايا مستديرة، مع تصميم أنحف لحواف الجهاز اللوحي، كما يتضمن الجهاز كاميرة واحدة في الجزء الخلفي، مع زر في الجزء الأمامي من الجهاز.

أيضاً لا يحتوي جهاز Galaxy Tab A 8.4 للعام 2021 على مستشعر للبصمة، كما لا يختلف التصميم العام عن الإصدار السابق، بينما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم الترقية في مواصفات وتكونيات الجهاز الداخلية.

كما تشير التسريبات إلى أن جهاز Galaxy Tab A 8.4 للعام 2021 يتميز بقياسات 201.9 في 125.2 في 7مم، كما يضم هذا الإصدار مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C.

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