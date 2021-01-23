شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشحنات العالمية لهواتف الجيل الخامس 5G تصل لـ 500 مليون وحدة فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة MediaTek المصنعة للمعالجات أن الشحنات العالمية من الهواتف الذكية 5G التى تم شحنها خلال 2020 تتجاوز 200 مليون، وأشارت إلى أنه يعتقد أن شحنات الهواتف الذكية 5G ستصل إلى 500 مليون في عام 2021.

وبحسب موقع gizchina الصينى، قال التقرير إن الشركة أطلقت سلسلة معالجات 5G Dimensity التي تغطي المنتجات المتوسطة إلى المنخفضة والعالية الجودة في غضون عام واحد، كما تمتلك الشركة سلسلة Dimensity 1000 و Dimensity 800 و Dimensity 700، إذ إن كل هذه الشرائح مخصصة للهواتف الذكية 5G.

وبالنسبة إلى MediaTek ، فإنه يلبي طلب الجميع على النمو السريع للهواتف الذكية 5G، ووفقًا للشركة ، بلغت الشحنات العالمية لرقاقة Dimensity 5G العالمية 45 مليون في عام 2020.

وقد تم الكشف رسميًا عن المعالج الجديد 5G SoC Dimensity 1200 من MediaTek، حيث تستخدم الرقاقة عملية 6 نانومتر، وتستخدم وحدة المعالجة المركزية أحدث نواة A78 من ARM بتردد 3.0 جيجا هرتز، كما توجد هناك أيضًا 3 نوى A78 كبيرة بتردد 2.6 جيجاهرتز و 4 نوى A55 صغيرة، حيث زاد أداء Dimensity 1200 بنسبة 22٪ وزادت كفاءة الطاقة بنسبة 25٪.