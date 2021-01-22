شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف سبب ميل كوكب زحل بمقدار 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور كوكب زحل حول الشمس بزاوية ميل تبلغ 27 درجة، حيث يعتقد الخبراء الآن أن هذا الأمر قد يكون سببًا راجع لأقماره وخاصة تيتان، أكبر قمر على كوكب زحل، فوجدت دراسة حديثة أن أقمار زحل تتحرك بعيدًا بشكل أسرع مما كان يُعتقد سابقًا، ومن خلال إضافة معدل الهجرة المتزايد هذا إلى الحسابات الجديدة، قرر الباحثون أن هذا يتسبب في ميل الكوكب أكثر فأكثر، وسيتضاعف في غضون بضعة مليارات من السنين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر الحسابات أنه منذ حوالي مليار سنة فقط، أثار القمر ظاهرة صدى أدت إلى تفاعل محور زحل مع مسار نبتون، وميل تدريجياً حتى وصل إلى الميل الملحوظ اليوم.

ويعد زحل هو سادس كوكب من حيث البعد عن الشمس وثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، وهو معروف بنظام الحلقات، ولكنه يظهر عادةً على شكل ميل أثار فضول العديد من العلماء.

كما أن ميل زحل أكبر بقليل من ميل المريخ، لكنه يظهر تغيرات موسمية قوية على الكوكب ذي الحلقات، وكل منها يستمر لأكثر من سبع سنوات.

أظهر عالمان من CNRS وجامعة السوربون يعملان في معهد الميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي الآن أن تأثير أقمار زحل يمكن أن يفسر ميل محور دوران الغاز العملاق.

سحب الفريق البيانات من العمل السابق الذي نُشر في يونيو 2020 والذي وجد أن أقمار زحل تهاجر من زحل بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق.

وحدد هذا التقرير أن أكبر أقمار زحل "تيتان" يتحرك أسرع 100 مرة ويعتقد أنه تشكل قبل 4.5 مليار سنة، وبينما يتحرك تيتان، فإنه يسحب زحل أكثر فأكثر نحو الميل.

توصل فريق البحث بالفعل إلى استنتاجات مماثلة حول كوكب المشتري، والذي من المتوقع أن يخضع لإمالة مماثلة بسبب هجرة أقماره الأربعة الرئيسية وصدى مع مدار أورانوس.