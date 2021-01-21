تكنولوجيا: Infinix تعلن رسمياً عن هاتف Hot 10 Play برقاقة Helio G25 وسعر 105 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix رسمياً اليوم عن هاتف Hot 10 Play الذي ينطلق برقاقة معالج Helio G25، مع بطارية بقدرة 6000 mAh، وسعر 105 دولار.

يتميز هاتف Infinix Hot 10 Play بشاشة IPS بحجم 6.82 إنش، بجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Infinix Hot 10 Play رقاقة معالج Helio G25، مع نظام تشغيل Android 10 إصدار GO، وواجهة XOS 7.0، أيضاً يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

أيضاً يضم هاتف Hot 10 Play مستشعر للبصمة من الجهة الخلفية، مع كاميرة خلفية مزدوجة ومستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير.

كما يدعم الهاتف قدرة بطارية 6000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W عبر منفذ microUSB، كما يأتي الهاتف بنمط Ultra Power الذي يدعم عمر الشحن ليستمر حتى 19 ساعة.

هاتف Infinix Hot 10 Play ينطلق بألوان الأزرق، والأخضر، والأسود والبنفسجي، على أن يتوفر الهاتف بدءاً من 23 من يناير بسعر 105 دولار.

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