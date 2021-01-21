تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات هاتف هواوي القابل للطي Mate X2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف هواوي القابل للطي Mate X2 في TENAA خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، واليوم تأتي تسريبات جديدة من Digital Chat Station لتقدم تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

يأتي هاتف هواوي القابل للطي Mate X2 خلال الفترة القادمة برقاقة معالج Kirin 9000، كما تتميز الشاشة الرئيسية بحجم 8.01 إنش ودقة عرض 2480 في 2200 بيكسل، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 6.45 إنش ودقة عرض 2700 في 1160 بيكسل.

أيضاً وفقاً للتسريبات يأتي هاتف Mate X2 بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة التكبير البصري حتى 10 مرات.

من جانب أخر يأتي هاتف Mate X2 بنظام تشغيل Android 10، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Mate X2 سيتميز بوزن 295 جرام، وقياسات 161.8 في 145.8 في 8.2مم، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لمزيد من التفاصيل حول السعر والأسواق التي ينطلق إليها هذا العام.

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