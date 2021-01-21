شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: BlackRock تضيف البيتكوين كاستثمار مؤهل إلى صندوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف BlackRock Inc عقود البيتكوين الآجلة كاستثمار مؤهل إلى صندوقين، كما أظهر ملف الشركة، في خطوة لجلب عالم العملات المشفرة لعملائها.

وقال أكبر مدير للأصول في العالم إنه يمكنه استخدام مشتقات البيتكوين لصناديقها فرص الدخل الإستراتيجية BlackRock و BlackRock Global Allocation Fund Inc.

وقالت الشركة في تقرير للجنة الأوراق المالية والبورصات، إن الصناديق ستستثمر فقط في عقود بيتكوين الآجلة التي يتم تسويتها نقدًا والتي يتم تداولها في بورصات السلع المسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

قال الرئيس التنفيذي لاري فينك في مجلس العلاقات الخارجية في ديسمبر أن البيتكوين تشهد تحركات عملاقة كبيرة كل يوم ويمكن أن تتطور إلى سوق عالمي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سجلت Bitcoin ، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، مستوى قياسيًا بلغ 40.000 دولار، حيث ارتفعت أكثر من 900٪ من أدنى مستوى لها في شهر مارس، ولم تخترق سوى 20.000 دولار في منتصف ديسمبر.

ورفض متحدث باسم بلاك روك التعليق على الإيداعات عندما اتصلت به رويترز.