تكنولوجيا: NVIDIA Shield TV يدعم الآن وحدات التحكم لأجهزة PS5 وXbox Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة NVIDIA عن دعم أجهزة NVIDIA Shield TV الإتصال بوحدات التحكم الخاصة بأجهزة الألعاب الجديدة Xbox Series X وXbox Series S، وأيضاً ذراع التحكم DualSense الخاصة بجهاز PS5.

ينطق تحديث Shield 8.2.2 من برمجيات أجهزة NVIDIA Shield TV ليقدم دعم جديد لمستخدمي الأجهزة، والذي يشمل دعم إتصال وحدات التحكم الخاصة بأجهزة الألعاب الجديدة وأيضاً دعم تطبيقات البث Discovery Plus، وNoggin.

ومن المقرر أن تتصل وحدات التحكم في الألعاب عبر تشغيل جهاز NVIDIA Shield TV ومن ثم تنشيط نمط إكتشاف أجهزة البلوتوث في Shield، ومنها يمكن إختيار الإقتران بوحدة تحكم Xbox، أو أزرار PlayStation و Share / Clip على DualSense.

يمكن للميزة الجديدة أيضاً أن تدعم مشتركي خدمة البث GeForce Now لتجربة ألعاب مثل Cyberpunk 2077،أيضاً من المقرر أن يأتي تحديث Shield 8.2.2 ببعض الإصلاحات، وتحديث لمعايير الحماية والآمان الخاصة بشهر ديسمبر من عام 2020، مع دعم أفضل لمستوى الأشعة تحت الحمراء.

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