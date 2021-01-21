شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تسجل المساعدات الشخصية الذكية كل شىء؟ هذا هو ما يجمعه مساعد Alexa عنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مسألة الخصوصية مع المساعدات الرقمية الشخصية مثل Alexa و Siri و Google Assistant مصدر قلق كبير للأشخاص، وهو الأمر الذي دفع أمازون مؤخرا لتعديل وتحديث الخصوصية الخاصة بـ Alexa لتوفير المزيد من الشفافية والتحكم للمستخدمين، وفيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الشائعة حول خصوصية Alexa كما يلي بحسب الموقع الرسمي للشركة:

هل يستمع أليكسا طوال الوقت؟

وفقًا لـ أمازون، لا تستجيب Alexa إلا لبعض كلمات التنبيه أو إذا تم تنشيطها باستخدام الزر المخصص على أجهزة Echo، عندها فقط يبدأ في تسجيل وإرسال طلبات المستخدمين إلى سحابة أمازون الآمنة.

هل تسجل Alexa أي شيء وكل شيء؟

الجواب البسيط هو لا، كما ذكرنا سابقًا ، تبدأ Alexa في التسجيل بعد الاستماع إلى كلمات الاستيقاظ [Alexa أو أمازون أو Computer أو Echo]، حددت أمازون أيضًا أن Alexa يفهم Wake Up من خلال تحديد الأنماط الصوتية التي تتطابق مع كلمة التنبيه.

كيف يعالج Alexa الأوامر والطلبات؟

بعد الرد على كلمات الاستيقاظ ، تبدأ Alexa في تسجيل سؤال المستخدم. ثم يرسله إلى أمازون cloud حيث تتم معالجة الطلب حتى يستجيب Alexa للاستعلام.

كيف تتحقق مما إذا كان يتم إرسال الصوت إلى أمازون cloud؟

تقول أمازون أن جميع أجهزة Echo تمثل التسجيل والمشاركة السحابية باستخدام مؤشر مرئي. تتحول حلقة الضوء أو الشريط الموجود على أجهزة Echo إلى اللون الأزرق، ويتوفر للمستخدمين أيضًا خيار تكوين Alexa لتشغيل إشارة صوتية عند إرسال الصوت إلى السحابة.

هل يمتلك المستخدمون خيار مراجعة وحذف جميع تسجيلاتهم الصوتية المخزنة في أمازون؟

نعم ، يمنح أمازون المستخدمين خيار مراجعة جميع التسجيلات الصوتية المحفوظة بواسطة Alexa على خادم أمازون cloud، ويمكنهم عرض التسجيلات وفرزها واحدًا تلو الآخر، حسب النطاق الزمني، بواسطة أجهزة Alexa أو كلها مرة واحدة،

هل هناك أي خيار لحذف التسجيلات تلقائيًا؟

نعم، يمنح أمازون المستخدمين أيضًا خيار تمكين الحذف التلقائي للتسجيلات الصوتية باستخدام تطبيق Alexa. في الواقع ، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا مباشرة من Alexa حذف جميع التسجيلات المحفوظة.

لحذف التسجيلات الصوتية بالصوت: قل هذه الأوامر إلى Alexa

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