تكنولوجيا: اطلاق موقع دوك اكبر مكتبة سعودية للفيديو جاهز عالية الجودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق موقع دوك Douk كأول مكتبة الفيديوهات متخصصة بجودة سينمائية للمنتجين ووكالات الدعاية والإعلان وصناع الافلام بالمملكة العربية السعودية او المنطقة العربية.

وتقول دوك ان اصبحت فكرة توفير منصة محلية سعودية متخصصة بصناعة الافلام والاعلانات اصبح ضرورياً في ظل نقص المحتوى الكبيرة الفيديو بروح عربي سعودي وخليجي وعربي وعرضة بشكله الصحيح وجودته العالية المطلوبة بالسوق المحلي

وتركز دوك على توفير اجود وافضل لقطات الفيديو بموصفات سينمائية تلبي جميع احتياجاتك سواء في الشاشة الكبيرة “السينما” او الشبكات الاجتماعية ومن خلال الموقع ستجد جميع المواضيع المتخصصة مثل ( الفن العربي الموسيقي – الخيل العربي – الجهات الحكومية بالعمل – الطب – الزراعه – العمل – وفيديوهات متنوعة فنية تفيدك جميع التخصصات والاستخدامات المطلوبة في المملكة العربية السعودية او المناطق العربية او الخليجية )

ومن خلال دوك Douk ستجد احد اهم الميزات التنافسية العالمية والمحلية التي تفيد العديد من صناع الافلام والمنتجين وذلك ان دوك توفر اللقطات ضمن مجموعة متنوعة الزوايا والانطباعات بسعر لقطة واحدة منافسة بالسوق العالمي والمحلي

وستركز دوك على توفير جميع المقاطع على منصة الكترونية فريدة من نوعها لتسهيل اخذ التراخيص المطلوبة من الموقع بسعر في متناول الجميع وحفظها بالموقع بحيث امكان اي عميل اعادة تحميل المحتوى او الترخيص للاستعمال مجدداً ضمن نطاق الترخيص.

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