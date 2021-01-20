كوالكوم تكشف عن معالجها Snapdragon 870

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة كوالكوم عن معالجها الجديد للهواتف المحمولة Snapdragon 870، الذي يأتي خلفًا لنماذج العام الماضي Snapdragon 865 و Snapdragon 865 Plus.

ويمثل Snapdragon 870 أحدث شريحة من سلسلة Snapdragon 8 من الشركة، وهو نسخة مطورة من Snapdragon 865 من العام الماضي.

ويتميز المعالج بنواة Kryo 585 الأساسية المحسنة بسرعة تصل إلى 3.2 جيجاهرتز، مما يجعله أسرع بنحو 10 في المئة من Snapdragon 865 بتردد 2.84 جيجاهرتز، كما أنه أسرع بنحو 3 في المئة من Snapdragon 865 Plus بتردد 3.1 جيجاهرتز.

ولا يختلف Snapdragon 870 الجديد كثيرًا عن Snapdragon 865، وبخلاف النواة الأساسية الأسرع، فإن الاختلاف الوحيد الواضح بين الاثنين هو إصدار البلوتوث المدعوم.

وبينما يتميز Snapdragon 865 بدعم Bluetooth 5.1، يوفر Snapdragon 870 دعم Bluetooth 5.2.

ويمكن للمعالج تشغيل شاشات بدقة 1440 بكسل بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، أو شاشات بدقة 4K بمعدل تحديث 60 هرتز، ويدعم +HDR10.

ويعمل Snapdragon 870 الجديد على تشغيل جيل جديد من الأجهزة الرائدة من العديد من الشركات المصنعة البارزة، بما في ذلك موتورولا وون بلس وشاومي وأوبو و iQOO.

وجاء الكشف عن هذا المعالج بالنظر إلى الطلب المتزايد على الهواتف الذكية الرائدة ذات الأسعار المعقولة، ومن المتوقع الإعلان عن الأجهزة التي تحتوي هذه الشريحة في الربع الأول من عام 2021.

ويتطابق المعالج الجديد مع معالجات Snapdragon 865 و Snapdragon 865 Plus، حيث يأتي بالتصميم نفسه، وصولًا إلى نواة Kryo 585 ووحدة معالجة الرسومات Adreno 650.

وتقول شركة كوالكوم: إن السبب في طرح الشريحة الجديدة هو الاستجابة لمتطلبات الشركات المصنعة والسوق.

وتم تصميم Snapdragon 870 للشركات التي ترغب في تقديم معالج من الدرجة الأولى لكنها لا تحتاج إلى أفضل الميزات المطلقة التي يقدمها Snapdragon 888 الرائد والسعر الأعلى الذي يتطلبه.

وبدلاً من ذلك، تقول الشركة: إنها تتوقع أن تصل أسعار الهواتف المزودة بالمعالج الجديد إلى أقل من 800 دولار.

ومن المفترض أن يكون هناك أيضًا جانب تسويقي هنا، إذ إن العلامة التجارية الجديدة Snapdragon 870 والتحسينات المتواضعة في السرعة حتى بالمقارنة مع Snapdragon 865 Plus تعني أن الشركات التي تستخدم الشريحة في هواتفها تحصل على شريحة جديدة لعام 2021 من أجل تعزيز ورقة المواصفات، دون مخاوف من أن يقول العملاء: إن المعالج قديم.