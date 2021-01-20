شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على اللعبة الأكثر شهرة على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت ألعاب الهاتف المحمول بشكل لم يسبق له مثيل مما كانت عليه في عام 2020، حيث وجدت الألعاب من جميع الأنواع مكانًا في أفضل القوائم التي تم تنزيلها ولكن لعبة واحدة كانت موجودة بشكل ثابت تقريبًا، وهي في الوقت الحالي اللعبة الأكثر شعبية على أيفون، وهي لعبة

Call of Duty: Mobile.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث السوقية Sensor Tower، فإن Call of Duty: Mobile، التي طورتها Activision بالشراكة مع Tencent، شهدت أكبر عدد من التنزيلات على متجر تطبيقات أبل، ففي شهر ديسمبر 2020، تم تنزيل اللعبة 16.6 مليون مرة، ويقول التقرير أن هذا كان أفضل شهر للعبة منذ نوفمبر 2019، وهذه المرة معظم التنزيلات - حوالي 58.5٪ - جاءت من متجر التطبيقات الصيني.

وفي الوقت نفسه، يستمر موقع بيننا في صدارة الرسوم البيانية، وكانت أكثر ألعاب الهاتف المحمول التي تم تنزيلها في جميع أنحاء العالم في ديسمبر 2020 وشهدت حوالي 41.2 مليون عملية تنزيل، أما الولايات المتحدة والبرازيل هما أكثر دولتين تم تنزيلهما فيهما، وكانت بيننا ثاني أكثر الألعاب تنزيلًا على متجر تطبيقات أبل بينما كانت الأولى على متجر Google Play.

فيما كانت Call of Duty: Mobile هي اللعبة السابعة الأكثر تنزيلًا في العالم، ومن المدهش أنها لم تجد مكانًا في أفضل 10 ألعاب تم تنزيلها من متجر Google Play في ديسمبر 2020، حيث وصلت Call of Duty: Mobile في الأشهر القليلة الماضية إلى حد ما منخفضة مع شعبيتها على ما يبدو في التراجع. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاهتمام يمكن أن يمنح فرصة جديدة للحياة للعبة التي بلغت ذروتها في عام 2019.

وبالنسبة للمبتدئين، Call of Duty: Mobile هي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول أو من منظور الشخص الأول يمكن لعبها في لعبة battle royale وكذلك وضع تعدد اللاعبين.