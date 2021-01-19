Overviewer .. يساعد المعلمين في عرض المواد عبر Zoom

دبي - يزن راشد - مع استمرار الطلاب والمعلمين في العمل من المنزل وسط جائحة فيروس كورونا، ظهر Overviewer بصفته تطبيقًا جديدًا مجانيًا لنظام iOS من أجل تحويل هاتف آيفون إلى كاميرا مستندات عبر منصة Zoom وتطبيقات مؤتمرات الفيديو الأخرى.

ويسمح التطبيق للمعلمين أو لأي شخص باستخدام كاميرا الهواتف بسهولة بصفتها بديلًا لكاميرات المستندات التقليدية، وهي شائعة في التعليم، لكنها مكلفة ومرهقة الاستخدام.

وتعتبر كاميرات المستندات عبارة عن كاميرات تقليدية تتيح للمدرسين عرض أوراق العمل والمستندات الأخرى في الفصل الدراسي، ومع وجود العديد من المدارس التي تعمل بشكل افتراضي، أصبحت هذه مشكلة صعبة الحل.

ويأتي Overviewer من المطور (تشارلي تشابمان) Charlie Chapman، وهو أيضًا مطور تطبيق الصوت المحيط Dark Noise الشهير.

ويستفيد التطبيق من ميزة مشاركة الشاشة المدمجة في Zoom التي تعمل مع آيفون عند توصيله بجهاز حاسب مزود بكابل Lightning، أو لاسلكيًا من خلال AirPlay.

وتعرض الميزة موجزًا ​​من كاميرا هاتفك عبر الشاشة، كما أنها توفر القدرة على تشغيل مصباح هاتفك إذا لم يكن وضع الإضاءة لديك مثاليًا، بالإضافة إلى خيار تغيير الكاميرا التي يتم عرضها.

وأصدر تشابمان بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول الإلهام وراء التطبيق في تدوينة، حيث قال: زوجتي معلمة في رياض الأطفال وعندما بدأ فيروس كورونا، كان عليها معرفة كيفية تعليم مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 6 سنوات كيفية رسم الحروف عبر Zoom.

وأضاف: توفر منصة Zoom ميزة حيث يمكنك مشاركة شاشة آيفون، لكن هناك مشكلتان عند فتح تطبيق الكاميرا، إذ هناك مجموعة من الأزرار حول الكاميرا، كما لا يتم تدوير تطبيق الكاميرا فعليًا عند تدويره جانبيًا لذا يمكنك مشاركة هاتفك في الوضع الرأسي فقط، مما يعني وجود أشرطة سوداء ضخمة على كل جانب من مكالمة Zoom.

ويعمل Overviewer على حل هذه المشكلات من خلال منح مستخدمي آيفون القدرة على جعل الهاتف يعمل بصفته كاميرا مستندات لتطبيقات مؤتمرات الفيديو.

ويرسل Overviewer إلى Zoom ما تراه كاميرا آيفون بالضبط، بما في ذلك دعم الدوران إلى الوضع الأفقي، ويتيح ذلك للمعلمين استخدام آيفون مثل كاميرا المستندات، وإظهار الطلاب بسهولة أثناء عملهم على حل مسائل الرياضيات والرسم والمهام الأخرى.