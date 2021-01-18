تكنولوجيا: تسريبات تستعرض ألوان وسعر هاتف Honor V40 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لعقد مؤتمرها الرسمي في 22 من أبريل للإعلان عن هواتف Honor V40، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ألوان هاتف Honor V40 كما كُشِف عن سعر الهاتف قبل الحدث الرسمي المرتقب.

تتوالى التسريبات التي تستعرض مزيد من التفاصيل حول سلسلة Honor V40 المرتقب الإعلان عنها لاحقاً هذا الشهر، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن تفاصيل سعر هاتف Honor V40.

ولقد أوضحت التسريبات أن هاتف Honor V40 يأتي بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائبة 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 615 دولار، وهو ما أكدته تسريبات مصورة لواجهة أحد منافذ البيع في الصين.

كما أشارت Honor في إعلان تشويقي إلى أن هاتف Honor V40 ينطلق بمحرك Turbo X لتسريع آداء كرت الشاشة في الألعاب.

أيضاً ينطلق هاتف Honor V40 بشاشة OLED بحجم 6.72 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 55W.

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