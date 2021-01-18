تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Reno5 Pro 5G رسمياً للأسواق العالمية اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo هاتف Reno5 Pro 5G رسمياً اليوم للأسواق العالمية بدءاً من السوق الهندي، حيث يتميز هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus وسعر 490 دولار.

يعد هاتف Reno5 Pro 5G أول إصدارات Oppo من هواتف 5G في السوق الهندي، حيث يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس بدعم من رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، إلا أن الهاتف لا يدعم التخزين الخارجي.

أيضاً ينطلق هاتف Reno5 Pro 5G بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير macro.

كما يضم هاتف Reno5 Pro 5G مستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة.

ويدعم هاتف Reno5 Pro بطارية بقدرة 4350 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود بسعر 490 دولار بدءاً من 22 من يناير.

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