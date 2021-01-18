بسبب الإقبال التاريخي.. تطبيق «سيجنال» يتوقف عن العمل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن تطبيق المراسلة الفوري "سيجنال" تعرض لعطل دام 24 ساعة، وذلك بسبب الإقبال التاريخي على تنزيله من متجري "آبل" و"جوجل بلاي".

وأعلن التطبيق، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه عاد للعمل من جديد، لافتاً إلى أن بعض مستخدميه قد لا يزالون يرون رسائل بالخطأ في محادثاتهم.

وأكد "سيجنال" أنه بالنسبة للمستخدمين الذين ما زالوا يتلقون رسائل بالخطأ، فإن هذا "أثر جانبي" ولا يؤثر على أمان خصوصيتهم، وأنه سيتم إصلاح تلك الثغرة في تحديثات التطبيق القادمة.

وأعلن التطبيق عن توفير حلّين من أجل مسح الرسائل الواردة بالخطأ يدوياً: الأول لمستخدمي هواتف "أندرويد"، وذلك بنقرهم فوق القائمة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واختيار "إعادة تعيين جلسة آمنة".

أما الثاني فهو لمستخدمي هواتف "آيفون"، وذلك بنقرهم على زر "إعادة تعيين الجلسة" الموجود أسفل "الرسالة المستلمة كانت غير متزامنة".

وشهد تطبيق "سيجنال" إقبالاً كبيراً في عدد مرات التنزيل خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب" عن سياسة استخدام جديدة تراجع عنها يوم الجمعة الماضي، وكذلك بعدما أوصى باستخدامه رئيس شركة "تسلا"، الملياردر إيلون ماسك.

ويمتاز "سيجنال" بالاتصال الآمن والمشفر سواء عبر الرسائل المرئية أو النصية أو الصوتية.

وأثناء فترة انقطاعه لمدة 24 ساعة، طمأن تطبيق "سيجنال" مستخدميه بأنه "يعمل بأسرع ما يمكن لجلب سعة إضافية عبر الإنترنت للتعامل مع مستويات حركة المرور القصوى التي يشهدها".