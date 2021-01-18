علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وريث سامسونج Jay Y. Lee يواجه حكم جديد بالسجن في قضايا رشوة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه وريث سامسونج Jay Y. Lee حكم جديد بالسجن لفترة عامين ونصف العام في تهمة جديدة بالرشوة بعد إنتهاء فترة السجن الأولى.

إستمرت معركة وريث سامسونج القضائية لمدة تصل إلى 4 سنوات، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في 2017، ورغم تعليق الفترة الأولى بعد عام واحد، قامت المحكمة الكورية بإلغاء الحكم لتبدأ محاكة جديدة في 2019.

ولقد بدأت المعارك القضائية نتيجة لفضائح الفساد التي تورطت فيها رئيس كوريا “Park Geun-Hye” وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عام نتيجة لإستغلال النفوذ لصالح شركة سامسونج.

كما تعطلت الكثير من قرارات سامسونج نتيجة لسجن Jay Y. Lee وريث سامسونج، بشكل خاص مع إرتفاع الطلب على رقائق الذاكرة، ورغم الإعتذار الذي وجه من Jay Y. Lee أثناء المحاكمة، وتأكيد Jay Y. Lee على أنه لا يخطط إلى نقل السلطة إلى أطفاله.

يذكر أن التوقعات تشير إلى إمكانية تولي Jay Y. Lee رئاسة شركة سامسونج بعد إطلاق سراحه رسمياً بشكل خاص بعد رحيل والده في نهاية العام الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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