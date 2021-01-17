تكنولوجيا: BMW تكشف عن ترقية جديدة لمفتاح السيارات الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة BMW عن ترقية جديدة لتقنية المفتاح الرقمي، والتي تدعم فتح وتشغيل السيارة دون الحاجة إلى إخراج الهواتف أو توجيهها في البداية.

ترقية جديدة لتقنية BMW Digital Key تتيح للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في تشغيل وفتح سيارات BMW، حيث تعتمد التقنية الجديدة على النطاقات العريضة التي ستدعم مستخدمي السيارات في تشغيل السيارات أو فتحها دون أن يتم إخراج هاتف الأيفون.

وتقدم شركة BMW تقنية المفتاح الرقمي الجديدة التي ترتكز على نطاقات UWB عبر شريحة U1، التي قدمت من ابل في هواتف iPhone 11، حيث يمكن لتقنية الشريحة أن تدعم الإشارات اللاسلكية قصيرة المدى وأيضاً الإشارات اللاسلكية طويلة المدى، مع معايير أعلى في الآمان والحماية.

ولقد أكدت BMW في إعلانها على أن تقنية UWB من شأنها أن تقلص هجمات المتسللين التي قد تعترض الإشارات، ومن المقرر أن تكشف الشركة لاحقاً عن إصدارات الشركة التي يتم ترقيتها في البداية بتقنية المفتاح الرقمي الجديدة.

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