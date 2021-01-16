آبل تفشل في إلغاء حكم براءات اختراع VirnetX

دبي - يزن راشد - نفى قاضٍ فيدرالي عرض شركة آبل لتجنب أو تخفيض حكمًا بانتهاك براءات الاختراع لصالح شركة VirnetX بقيمة 502.8 مليون دولار، مما قد يعزز إجمالي مدفوعات آبل في قضيتين لتتجاوز 1.1 مليار دولار.

ولم تنجح آبل في تقليل المبلغ الذي تدين به لشركة VirnetX فيما يتعلق برسوم انتهاك براءات الاختراع، حيث خسرت الشركة المصنعة لهواتف آيفون استئنافًا كان من شأنه إلغاء أو تخفيض مبلغ 502.8 مليون دولار.

وفي قرار صدر يوم أمس الجمعة، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية (روبرت شرودر) Robert Schroeder في تايلر بولاية تكساس طلب شركة آبل بإجراء محاكمة جديدة والعديد من المطالبات الأخرى.

وشمل ذلك أن المبلغ الواجب دفعه إلى VirnetX يجب ألا يتجاوز 113.7 مليون دولار، وأنه كان ينبغي إخبار هيئة المحلفين أن المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية اعتبر مطالبات VirnetX غير قابلة للحماية ببراءة اختراع.



ووجد المحلفون في شهر أكتوبر أن آبل انتهكت براءتي اختراع VirnetX تتعلقان بالشبكات الآمنة ، والمعروفة باسم الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، التي يمكن لمختلف مالكي أجهزة آيفون وآيباد استخدامها.

وحكم المحلفون في كل من الدعوى القضائية التي رفعتها VirnetX ضد آبل لصالح VirnetX وقالوا: إن ميزات FaceTime و iMessage و VPN on Demand قد انتهكت براءات اختراع VirnetX المتعلقة بأمن الاتصالات.

كما منح القاضي عائدات بقيمة 84 سنتًا لكل وحدة عن الانتهاكات المستقبلية، مما يعكس المعدل الذي حددته هيئة المحلفين.

وقالت شركة آبل: إن العائدات المستقبلية يجب أن تكون صفرًا، أو لا تزيد عن 19 سنتًا لكل وحدة.

وتتنازع آبل و VirnetX في دعاوى براءات الاختراع منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث انطلقت للمرة الأولى في عام 2010.

ودفعت آبل في شهر مارس الماضي مبلغ 454 مليون دولار لصالح VirnetX بعد أن رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستماع إلى استئناف آبل في قضية براءات الاختراع.

وقالت شركة آبل في 18 ديسمبر في دعوى قضائية: إن المبلغ الأخيرة قد يزيد من مدفوعاتها في كلتا الحالتين إلى 1.116 مليار دولار.