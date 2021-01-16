هواوي تفتتح متجرها الأكبر خارج الصين في الرياض

دبي - يزن راشد - قالت الحكومة السعودية يوم أمس الجمعة: إن شركة التكنولوجيا الصينية هواوي تعتزم إنشاء متجر رئيسي في الرياض، وهو متجرها الأكبر من نوعه خارج الصين.
وقال البيان: إن هواوي وقعت عقد إيجار مع شركة كادن للاستثمار السعودية للمحل، الذي يسمح للشركة الصينية بالوصول المباشر إلى المستهلكين وسط تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة، دون تحديد موعد الافتتاح.
وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان: إن السعودية تتوقع زيادة استخدام الإنترنت في المملكة من تغطية 82.6٪ من السكان في 2022 من 73.2٪ في 2017.
وتعد هذه الاتفاقية باكورة الاستثمارات لهذا العام وتهدف إلى مزيد من النجاحات العالمية في مشروع واجهة الرياض، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إطلاق شركة هواوي لمتجرها الأكبر خارج الصين، وقال الفالح في سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي @Huawei و @KadenInvest لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض @RiyadhFront التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة. InvestSaudi# pic.twitter.com/1QHw7D8YsF
له عبر منصة تويتر: أنا مسرور لإعلان هواوي إطلاق متجرها الأكبر خارج الصين في منطقة واجهة الرياض.
سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي @Huawei و @KadenInvest لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض @RiyadhFront التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة. InvestSaudi# pic.twitter.com/1QHw7D8YsF
واعتبر الفالح أن اتفاقية هواوي مع شركة كادن السعودية للإستثمار تعد ركنا مهمًا آخر في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
كما وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام الماضي مذكرة تفاهم للتعرف على اللغة والشخصية العربية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وبمساعدة باحثين من المملكة وشركة هواوي.
وطلبت الولايات المتحدة من الحلفاء عدم استخدام تكنولوجيا هواوي لبناء شبكات الاتصالات الجديدة من الجيل الخامس بسبب مخاوف من أن تكون أداة للتجسس الصيني، وهو اتهام نفته الشركة.
ووقعت بعض شركات الاتصالات في دول الخليج، بما في ذلك وحدة زين السعودية Zain KSA التابعة لشركة زين، صفقات لاستخدام تقنية الجيل الخامس 5G من هواوي.
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