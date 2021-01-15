عقب احتجاجات المستخدمين… واتساب يعلّق تعديل قواعد الخصوصية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 10:10 مساءً

أرجأ تطبيق واتساب تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين.

وأعلنت الشركة التابعة لفيسبوك أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من شباط، كما أشارت إلى أنها ستبذل جهدا أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن سياسة الخصوصية والأمن الجديدة، مؤكدة أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول طريقة جمع البيانات واستخدامها، وأن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.

وكانت شركة “واتساب” قد بدأت قبل أيام في تنبيه مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها – وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير، فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة، التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة، وذلك بحسب “العربية”.