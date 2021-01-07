المكنسة اللاسلكية الأحدث من إل جي تفرغ نفسها تلقائيًا

دبي - يزن راشد - يجب أن يكون تفريغ المكنسة الكهربائية الجديدة من شركة إل جي، التي تحمل اسم LG CordZero ThinQ A9 Kompressor Plus، أسهل قليلاً بالمقارنة مع معظم المكانس اللاسلكية.

وتم تجهيز محطة الشحن الخاصة بها بالنظام الأوتوماتيكي الكامل لإزالة الغبار، الذي يمتص محتويات صندوق الأتربة في كيس الغبار أثناء شحن الجهاز، مما يوفر تجربة تنظيف خالية من المتاعب.

وتخطط إل جي لتقديم مكنستها الكهربائية اللاسلكية الأحدث في المعرض الافتراضي بالكامل CES 2021.

ويوفر النموذج الجديد الذي تمت ترقيته نتائج تنظيف رائعة لجميع أنواع الأرضيات، ويتميز بحامل جديد لمحطة الشحن الذي يقوم تلقائيًا بتنظيف سلة المهملات وإعادة شحن المكنسة الكهربائية بعد الاستخدام، مما يزيد من راحة المستخدم ويقلل من التعرض للغبار.

ومع النظام الأوتوماتيكي الكامل لإزالة الغبار، فإن محطة الشحن تجعل عملية تفريغ محتويات صندوق الأتربة صحية أكثر.

وعندما يتم وضع المكنسة ضمن الحامل، يتم امتصاص محتويات حاوية القمامة تلقائيًا في محطة الشحن ويتم تجميعها في كيس غبار متصل.

وعند اكتمال عملية التفريغ، تستمر المكنسة الكهربائية في إعادة الشحن أثناء وضعها في محطة الشحن.

وتوفر محطة الشحن كفاءة استثنائية في استخدام المساحة، وهي مصممة لاستيعاب المكنسة، إلى جانب مجموعة من ست ملحقات وفوهات.

ويمكن تخزين أداة الدمج من فئة اثنان في واحد وأداة تنظيف الشقوق والفوهة المخصصة لتنظيف مخلفات الحيوانات الأليفة داخل الحامل المتعدد الوظائف للحصول على مظهر أنيق ومرتب.

ويمكن ضبط الإعدادات في محطة الشحن بسهولة عبر شاشة اللمس الكاملة، وتتضمن محطة الشحن أيضًا مفتاحًا لبدء وضع تنظيف سلة المهملات يدويًا.

وبفضل فتحاتها القابلة للتبديل، يمكن تحويل LG CordZero ThinQ A9 Kompressor Plus بسهولة من مكنسة كهربائية إلى ممسحة والعودة مرة أخرى في ثوان معدودة عن طريق تغيير الملحقات.

وتعمل فوهة تنظيف السجاد على إزالة الغبار من السجاد باستخدام قوة الشفط، بينما يوفر ملحق الممسحة تنظيفًا خاليًا من البقع للأرضيات الصلبة.

وتعمل أدوات التحكم بلمسة واحدة والبطارية السريعة التغيير والفلاتر القابلة للغسل على زيادة سهولة الاستخدام والنظافة والفعالية لجهاز التنظيف من إل جي الثنائي الوظيفة.

وقال (ليو جاي تشول) Lyu Jae-cheol، مدير الأجهزة المنزلية وحلول الهواء في شركة إل جي: يعد حل التنظيف هذا جزءًا من مهمة إل جي المستمرة لحماية المستهلكين وعائلاتهم من خلال جعل المنزل أكثر نظافة.