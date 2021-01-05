تكنولوجيا: Honor تعتمد شاحن لاسلكي بقدرة 50W لسلسلة Honor V40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة جاءت عبر قاعدة بيانات TUV Rheinland، تكشف عن شاحن لاسلكي جديد بقدرة 50W، والذي أعتمد عبر شركة Honor،لدعم سلسلة Honor V40 المرتقبة.

تستعد شركة Honor قريباً لإطلاق سلسلة Honor V40 التي تعد الإصدارات الأولى للشركة كعلامة تجارية مستقلة عن العملاق الصيني هواوي، واليوم تأتي تسريبات جديدة لتوضح مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة.

وتشير التوقعات إلى أن القدرة الفعلية لشاحن Honor الجديد تصل إلى 45W وهو ما تؤكده التسريبات المصورة، إلا أنه من بين أسرع تقنيات الشحن اللاسلكي في العالم الآن، حيث يدعم عدد محدود من الهواتف الذكية الآن الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

من جانب أخر إعتمدت Honor خلال الفترة الماضية شاحن سلكي بقدرة 66W لدعم سلسلة هواتف Honor V40، لذا تعد ميزة الشحن السريع من بين المميزات الرئيسية لتسويق الإصدارات الجديدة.

يذكر أن Honor تقدم ثلاثة من الإصدارات الجديدة في سلسلة Honor V40 هذا العام، والتي تشمل الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro وأيضاً V40 Pro Plus، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن السلسلة الجديدة في الإعلان الرسمي المرتقب.

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