تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض مميزات تحديث One UI 3.1 في هاتف Galaxy S21 Ultra المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض مقطع فيديو المميزات المقدمة من سامسونج في تحديث واجهة One UI 3.1، إلى جانب المميزات التي تدعم مستخدمي هاتف سامسونج القادم Galaxy S21 Ultra الذي ينطلق هذا العام بقلم S.

تنطلق سلسلة Galaxy S21 في حدث يعقد في 14 من يناير بنظام تشغيل الأندوريد الأخير Android 11، مع الإصدار الأخير من تحديث واجهة سامسونج One UI 3.1 التي تأتي ببعض المميزات الحصرية لسلسلة Galaxy S21.

ولقد إستعرض مقطع الفيديو الترويجي الذي نشر عبر Jimmy على منصة اليوتيوب ملخص لمواصفات تحديث One UI 3.1، عبر شاشة Galaxy S21 Ultra الذي يأتي بميزة دعم قلم S، مع دعم مهام الملاحظات الشائعة لقلم S ومنها الشاشة المخصصة لتسجيل الملاحظات، و Air view، وبعض الإختصارات.

ويأتي تحديث One UI 3.1 ببعض التحسينات في تطبيق الكاميرة، والتي تشمل ضبط التركيز، وتسجيل الفيديو بالكاميرات المتعددة لميزة تقسيم الشاشة في تسجيل الفيديو، أو صورة داخل صورة، من بين إعدادات أخرى.

كما يدعم التحديث عرض مشاهد مختلفة من الكاميرات المتعددة، وذلك بفضل دعم ISP ثلاثي مع معالج Snapdragon 888 أو Exynos 2100.

أيضاً يدعم تحديث One UI 3.1 مزامنة الملاحظات التي يتم تسجيلها على الهاتف عبر الإنترنت مع الجهاز اللوحي، لدعم نسخ النصوص ولصقها، كما تقدم سامسونج إختيار جديد لإستبدال Google Discover الإخبارية بخدمة Samsung Free.

يذكر أن مقطع الفيديو يكشف عن إعدادات هاتف Galaxy S21 Ultra الذي يتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

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