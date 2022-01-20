شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن صفقة استحواذ مايكروسوفت على مطور لعبة Call of Duty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت شركة مايكروسوفت على شركة الألعاب Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار ، لتتمكن من الوصول إلى الألعاب الرائجة مثل Call of Duty و Candy Crush، حيث ستتيح الصفقة النقدية بالكامل لشركة مايكروسوفت، الشركة المصنعة لنظام ألعاب Xbox، تسريع الألعاب المحمولة وتوفير اللبنات الأساسية لبيئة metaverse أو البيئة الافتراضية.

ووصل الإعلان مع استمرار الاضطرابات في Activision بسبب مزاعم سوء السلوك وعدم المساواة في الأجور، وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا ، في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين "إن ثقافة منظمتنا هي أولويتي الأولى" وأنه "من الأهمية بمكان بالنسبة لشركة Activision Blizzard المضي قدمًا في" التزاماتها لتحسين ثقافة مكان العمل.

وكشفت Activision العام الماضي أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق فيها بشأن شكاوى تتعلق بالتمييز في مكان العمل، وسيحتفظ Bobby Kotick الرئيس التنفيذي لشركة Activision بمنصبه، وسيحافظ هو وفريقه على تركيزهم على قيادة الجهود لزيادة تعزيز ثقافة الشركة في سانتا مونيكا بكاليفورنيا وتسريع نمو الأعمال.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب استحواذ مايكروسوفت العام الماضي على شركة ZeniMax Media ، الشركة الأم لناشر ألعاب الفيديو Bethesda Softworks ، والتي كانت وراء ألعاب الفيديو الشهيرة The Elder Scrolls و Doom و Fallout.

وقالت مايكروسوفت في كلتا الحالتين إن الصفقات ستساعد في تعزيز خدمة الاشتراك في لعبة Xbox Game Pass.