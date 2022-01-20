شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro و iPhone 6 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة آيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحد من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف آيفون 7 كما يلى:



هاتف iPhone 13 Pro هاتف iPhone 13 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: ( iOS 15.x) .

البطارية: بقوة 3125 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.



-هاتف iPhone 6 Plus -هاتف iPhone 6 Plus دقة الشاشة: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج A8 .

الرام: تبلغ 1 جيجابايت.

مساحة الذاكرة:تبلغ 128 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 12.

الكاميرا الخلفية: كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 2915 mAh.