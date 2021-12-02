برنامج حذف الصور المكررة عربي كامل

تحتاج الي حذف الصور المكررة حيث أن تراكم الملفات بمرور الوقت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك يجعل عملية إيجاد الملفات الي تريدها أمر في منتهي الصعوبة كالشخص الذي يبحث عن ابره في كوم قش. مع هذا التطبيق ستتمكن من استهداف الملفات المكررة ثم حذفها بضغطة زر واحدة بدون مواجهة أي صعوبات.

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لماذا تحتاج الي حذف الصور المكررة ؟

بعيداً عن أن فكرة البحث عن صورة معينه أو ملف داخل العديد من الصور المكررة أمر شاق ولكن أيضاً الملفات المكررة عندما تتواجد علي جهازك وتتراكم وتحتل مساحة هائلة في جهازك فإن هذا يؤدي الي بطيء جهاز الكمبيوتر. لذلك غالباً ماتريد حل لهذه المشكلة. أحضرنا لكم تطبيق مميز يستطيع أ، يقوم بهذه العملية بكل سهولة وهو تطبيق PassFab Duplicate File Deleter المميز وستجد في هذا المقال كل ماتريد معرفته عن هذا التطبيق الهام.

مميزات PassFab Duplicate File Deleter

يستهدف الملفات المكررة بسرعة

تفريغ مساحة الهارد ديسك.

يعمل مع جميع أنواع الملفات مثل الصور، الفيديوهات، والصوتيات ومستندات Office.

متوافق مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة ، الهاردات الخارجية والداخلية، فلاشات USB، بطاقات الذاكرة، إلى آخره.

يدعم ويندوز 11/10/8.1/8/7.

يمكنك حذف 15 ملف مجاناً قبل عملية الشراء

دقيق بنسبة 100% حيث يستخدم خوارزميات MD5 للتأكد من دقة النتائج بنسبة 100%.

سرعة عملية الفحص

يتم نقل الملفات المكررة إلى سلة المهملات مع وجود تذكير عند اقتراب وقت حذف كل الملفات المكررة.

عرض ومقارنة الملفات المكررة.

امكانية التعرف على الأجهزة الخارجية مثل فلاشات USB، بطاقات الذاكرة، إلى آخره.

واجهة مستخدم جميلة وسهلة الاستخدام.

خطوات حذف الملفات المكررة

الخطوة الأولي : التنزيل والتثبيت

قم بتنزيل PassFab Duplicate File Deleter إلى جهازك من الموقع الرسمي.

تثبيت التطبيق وفتحهه

سترى الواجهة الرئيسية كالتالي.

الخطوة الثانية : اضافة الملفات

اضغط لإضافة المجلدات التي تريد إزالة الملفات المكررة منها

ستجد المجلدات التي قمت بإضافتها على اليمين.

الخطوة الثالثة : اعداد وضع الفحص

قبل فحص الملفات، ستجد بالأسفل خيارات لإعداد وضع الفحص. والذي ينقسم إلى عام، تجاهل الفحص ، و نوع الملف. كل وحدة تحتوي على العديد من الإعدادات. يمكنك اختيار الوضع بناء على ماتريد.

الإعداد عام :

طريقة المطابقة : الحكم على الملفات بناءً على المحتوى أو حجم الملف.

طريقة الإزالة : إرسال الملفات المكررة إلى سلة المحذوفات أو حذف الملفات المكررة للأبد.

حجم الملف: مطابقة الملفات المكررة بناءً على الحجم.

الإعداد تجاهل الفحص :

خفي الملفات (الملفات المخفية): مجلد أو ملف لا تقوم أدوات ملفات النظام بعرضه افتراضياً عند عرض قائمة دليل الملفات.

ملفات النظام: هذا يشير إلى مجلد حيثما تخزن ملفات نظام التشغيل الرئيسية.

ملفات حجمها صفر بايت: هو ملف كمبيوتر لا يحتوي على بيانات. يبلغ طوله أو حجمه صفر بايت.

استبعاد مسار: يمكن إضافة مجلدات أو أقسام كاملة بشكل مخصص لا تحتاج إلى الفحص.

الإعداد نوع الملف :

يدعم كل أنواع الملفات، يمكنك الضغط لإعداد أنواع الملفات المحددة التي تريد إزالة المكرر منها في المربع.

إذا لم تقم بإعداد الوضع، سيقوم البرنامج باكتشاف الملفات المكررة في الوضع الافتراضي “عام”

الخطوة الرابعه : اكمال العملية

بعد تحديد وضع الفحص يمكنك الضغط على الزر بالأسفل ” مسح التكرارات” وبدء الفحص.

أنتظر ريثما يتم انتهاء العملية. وإذا أردت إيقاف العملية، يمكنك الضغط على (توقف عن المسح) في أسفل اليسار.

بعد دقيقة، يمكنك رؤية الملفات مقدمة في الجانب الأيمن

بعد اختيار الملفات التي تريد حذفها، اضغط على (إزالة البيانات المكررة)، وقم بالضغط على (بالتأكيد).

أنتظر فترة وسيتم إزالة الملفات المكررة المختارة بنجاح. أضغط على (موافق) ويمكنك بعدها إكمال إزالة البيانات المكررة مرة أخرى أو إغلاق البرنامج.

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للمزيد عن التطبيق يمكنك الدخول علي : كيفية استخدام PassFab Duplicate File Deleter من الموقع الرسمي.