حجب مئات الصفحات على فيسبوك وإنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت شركة “ميتا” (“فيسبوك” سابقا) إنها حجبت مئات الصفحات على موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، التي قالت إنها مرتبطة بالصين وبيلاروس وحركة “حماس”.

وقالت الشركة إنها رصدت “أنشطة زائفة منسقة” على المنصات التابعة لها خلال الشهر الأخير. وحجبت 141 حسابا شخصيا و79 صفحة عامة و13 مجموعة على “فيسبوك” و21 حسابا على “إنستغرام”، قالت إنها كانت تنشط من قطاع غزة ومرتبطة بحركة “حماس”.

وحذفت “ميتا” 524 حسابا و20 صفحة عامة و4 مجموعات على “فيسبوك” و86 حسابا على “إنستغرام”، قالت إنها كانت تنشط في الصين.

وتم أيضا حجب 41 صفحة و5 مجموعات على “فيسبوك” و4 حسابات على “إنستغرام”، تعتقد أنها مرتبطة بأجهزة الأمن البيلاروسية، وكان عملها موجها إلى بلدان الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك على خلفية أزمة المهاجرين الآسيويين والإفريقيين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق تم كذلك حجب 31 صفحة و4 مجموعات واثنين من الأحداث على “فيسبوك” و4 حسابات على “إنستغرام” كانت تعمل انطلاقا من أراضي بولندا.