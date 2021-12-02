شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إعداد WhatsApp Web واستخدام نظام المراسلة من الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك استخدام WhatsApp على سطح مكتب الكمبيوتر وليس فقط من خلال الهاتف، وذلك إما في متصفح الويب أو باستخدام تطبيق سطح المكتب، وهنا نقدم لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فهناك طريقتان للوصول إلى حساب WhatsApp على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac:

• استخدم تطبيق الويب، انتقل إلى web.whatsap في متصفح الويب.

• استخدم تطبيق سطح المكتب، وقم بتثبيت تطبيق WhatsApp لسطح المكتب على كمبيوتر Mac أو Windows من صفحة تنزيل WhatsApp.



كيفية إعداد واستخدام WhatsApp Web أو تطبيق سطح المكتب كيفية إعداد واستخدام WhatsApp Web أو تطبيق سطح المكتب 1. بمجرد فتح صفحة الويب أو تثبيت تطبيق سطح المكتب وتشغيله، يجب أن ترى رمز الاستجابة السريعة QR على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. ابدأ WhatsApp على هاتفك.

3. اضغط على الإعدادات على iPhone، ستجد "الإعدادات" في أسفل يمين الشاشة، ولكن في نظام Android، اضغط فوق القائمة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي الأيمن ثم اختر "الإعدادات" في القائمة المنسدلة.

4. إلى يسار اسم حسابك، اضغط فوق رمز الاستجابة السريعة.

5. على شاشة رمز الاستجابة السريعة، استعد للمسح الضوئي، فعلى iPhone ، اضغط على Scan في أسفل الصفحة؛ وعلى نظام Android، اضغط فوق علامة التبويب Scan Code في الأعلى.

6. قم بتوجيه كاميرا هاتفك نحو رمز الاستجابة السريعة في WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

7. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها WhatsApp على الكمبيوتر، فسترى النافذة المنبثقة تم اكتشاف تسجيل الدخول للجهاز، اضغط على متابعة ثم اضغط على ربط جهاز.





كيف يختلف WhatsApp Web عن تطبيق الهاتف المحمول بمجرد ربط جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتطبيق الهاتف المحمول، يجب أن ترى صفحة محادثات WhatsApp في تطبيق الويب أو تطبيق سطح المكتب.

سيتم الاحتفاظ بكل ما تفعله على الكمبيوتر أو تطبيق الهاتف المحمول متزامنًا وعكسه على الجهاز الآخر.

ستظهر الرسائل الجديدة بخط عريض وستسمع إشعارًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، عليك أن تضغط فوق أي محادثة للرد عليها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يقدم WhatsApp ميزات أخرى على الكمبيوتر أيضًا:

• اضغط فوق رمز الحساب الخاص بك لتغيير تفاصيل ملفك الشخصي مثل رسالة "About".

• في الجزء العلوي من النافذة ، يمكنك أيضًا بدء محادثة جديدة (بما في ذلك بدء محادثة جماعية جديدة) ومشاهدة الرسائل المميزة بنجمة.

هناك بعض المزايا المهمة لاستخدام WhatsApp Web أو تطبيق سطح المكتب، وهى أنه غالبًا ما يكون من الأسهل الكتابة باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح الحقيقيين، ويمكنك الاحتفاظ بـ WhatsApp على الشاشة جنبًا إلى جنب مع النوافذ الأخرى لنسخ المعلومات ولصقها في رسائل الدردشة.

ويمكنك بسهولة تسجيل الدخول إلى أكثر من حساب WhatsApp واحد في نفس الوقت فقط عن طريق فتحها في نوافذ مختلفة لمتصفح الويب WhatsApp.

لكن كن على علم بأنك تحتاج دائمًا إلى هاتفك لتسجيل الدخول إلى WhatsApp على الكمبيوتر، ولا توجد طريقة لاستخدام WhatsApp Web بدون تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك.