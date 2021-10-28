بالصور.. تعرف على ساعة Redmi Watch 2 الذكية وسماعة Redmi Buds 3 Youth

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شاومي في الحدث الذي انطلق اليوم عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Redmi Watch 2 الذكية وسماعة Redmi Buds 3 Youth.

ينطلق هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 1.6 إنش، ودقة عرض 320 في 360 بيكسل، وتدعم الساعة الذكية عمر شحن يصل إلى 12 يوم، كما تدعم الشحن عبر موصل مغناطيسي.

وتضم ساعة Redmi Watch 2 رقاقة معالج Apollo 3.5، أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 117 نمط رياضي على أن تتضمن الأنشطة الرياضية السباحة مع مقاومة الماء عند عمق 50 متر.

أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً رصد معدل ضربات القلب، مع مستشعر يدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم.

وتنطلق ساعة Redmi Watch 2 بنظام GPS، وNFC، كما تأتي بتحسنيات كبيرة في البطارية، مع تصميم خفيف الوزن 31 جرام، وتتوفر الساعة بثلاثة إختيارات في الألوان، و6 من الألوان لسوارة المعصم، كما تتوفر الساعة الذكية للحجز المسبق اليوم على أن يبدأ الشحن في 11 من نوفمبر بسعر 63 دولار.

تنطلق سماعة Redmi Buds 3 Youth اللاسلكية بسعر 16 دولار فقط، وتتميز بتصميم يدعم التثبيت داخل الأذن بكفاءة أعلى.

وتستمر السماعة بعمر شحن يصل إلى 18 ساعة، وتدعم Redmi Buds 3 Youth الشحن عبر منفذ USB C، وتدعم أيضاً تقنية البلوتوث 5.2، وتأتي بمعايير IP54 لمقاومة رذاذ الماء والتعرق.