دمار بقطاع السيارات العالمي.. متى تنفرج الأزمة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يواصل نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية، في إحداث دمار بقطاع السيارات العالمي، حيث ألقت أكبر شركات صناعة السيارات في العالم باللوم على الأزمة في النتائج المالية المخيبة للآمال هذا الأسبوع.

وقالت شركتا “فولكس فاغن” و”ستيلانتس”، اليوم الخميس، إن النقص المستمر في منتجات أشباه الموصلات لا يزال يمثل مشكلة رئيسية بالنسبة لهما، حسبما أفاد تقرير لشبكة “سي إن بي سي”.

وقال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة “فولكس فاغن”، للشبكة: “لقد كان ربعا (الثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول) مليئا بالتحديات. عانت علاماتنا التجارية ذات الحجم الأكبر بسبب توريد أشباه الموصلات”، في إشارة منه إلى سيارات “سيات” و”سكودا” و”فولكس فاغن”.

وبالمقارنة، كانت “بورش” و”أودي” (وهما العلامتان التجاريتان للمركبات الفاخرة التابعة لـ”فولكس فاغن”) “مرنين للغاية”، كما قال دييس، مضيفا أنهما حققتا نتائج إيجابية.

خفضت شركة صناعة السيارات الألمانية توقعاتها للتسليم، وقلصت توقعات المبيعات وحذرت من خفض التكلفة، حيث أعلنت عن أرباح تشغيل أقل من المتوقع للربع.