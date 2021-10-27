شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تحديث نظام التشغيل iOS 15.1؟ وما الذى يوفره للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديث رئيسي لنظام التشغيل iOS 15، تم إصدار iOS 15.1 مع ميزات جديدة، حيث يأتي أحدث إصدار مزودًا بدعم SharePlay وAuto Macro للتبديل وميزة تسجيل ProRes والمزيد من الميزات التي تعمل على تحسين تجربة iOS.

ما هي مميزات iOS 15.1؟

تشمل الميزات الجديدة لنظام iOS 15.1 ما يلي:

- SharePlay.

- فيديو ProRes.

- تبديل تلقائي ماكرو.

- صوت بدون فقد و Dolby Atmos لأجهزة HomePods.

- سجلات التطعيم Covid-19 في تطبيقي Health and Wallet.

- إصلاح لـ Unlock مع Apple Watch.

ما هو SharePlay في iOS 15.1؟

تتيح ميزة SharePlay للمستخدمين بث الموسيقى والأفلام والتلفزيون والوسائط الأخرى باستخدام FaceTime. عندما يقوم شخص ما بتشغيل الوسائط، سيبدأ التشغيل على الفور للمجموعة بأكملها في وقت واحد.

ما هي الأجهزة المتوافقة مع iOS 15.1؟

طُرز iPhone التي تم إطلاقها بعد عام 2015 وما فوق iPhone 6s متوافقة مع iOS 15.1.

كيف يمكنني تثبيت iOS 15.1 على جهاز iPhone الخاص بي؟

يمكنك تنزيل iOS 15.1 مباشرة على جهازك. يبلغ حجم ملف التنزيل حوإلى 1.4 جيجابايت. لتنزيل تحديث iOS 15.1، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج> التنزيل والتثبيت.

ما هي ميزة فيديو ProRes في iOS 15.1؟

مع تحديث iOS 15.1، سيتمكن مستخدمو iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max من تسجيل الفيديو في برنامج ترميز ProRes، حيث تعمل ميزة ProRes على تقليل مقدار ضغط مقاطع الفيديو وبالتإلى حماية جودة صورها.

ما هي ميزة تبديل ماكرو التلقائي؟

مع الإصدار السابق من iOS 15، تحول iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max من الكاميرا الرئيسية إلى الكاميرا فائقة السرعة عند الاقتراب من أي كائن، مما يتيح وضع الماكرو، والآن، في آخر تحديث، أضافت Apple مفتاح تبديل لتشغيله / إيقاف تشغيله.