محذراً من كارثة وشيكة.. «ديناصور» يقتحم قاعة الأمم المتحدة ويوجه رسالة إلى قادة العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت منظمة الأمم المتحدة مقطع فيديو، سرعان ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

يأتي الفيديو قبل وقت قليل من انطلاق قمة المناخ cop26، والذي حذر من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأظهر الفيديو اقتحام ديناصور – صمم بواسطة حاسوب - قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهيرة في نيويورك، ليخبر الدبلوماسيين رفيعي المستوى هناك بأن "الانقراض أمر سيئ".

المقطع الطريف، الذي سجل بصوت الممثل جاك بلاك في نسخته الإنجليزية، يحمل رسالة جادة يأمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكون مقنعة.

وقال "الديناصور": "إنكم في طريقكم نحو كارثة مناخية. مع ذلك، تنفق الحكومات مئات المليارات من الأموال العامة كل عام لدعم الوقود الأحفوري. تخيلوا لو أننا أنفقنا هذه المليارات سنوياً على دعم الشهب العملاقة".

وأضاف "الديناصور"، في كلمته للتوعية حول أخطار استخدام الطاقة الأحفورية وما تسببه من تفاقم في ظاهرة الاحتباس الحراري، أن "الانقراض أمر سيئ".

واليوم الأربعاء، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير له، إن أبحاثه تظهر أن العالم ينفق أكثر من أربعة أضعاف ما ينفقه كل عام، حوالي 423 مليار دولار، لدعم الوقود الأحفوري للمستهلكين، وهذا أكبر مما يفعله لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري. لا يشمل هذا الرقم التكاليف غير المباشرة لحرق النفط والفحم والغاز، مثل الضرر الذي تلحقه انبعاثات الوقود الأحفوري بالبيئة، وصحة الإنسان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مراراً إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري، وهو أمر تخشى الكثير من الحكومات منه بسبب مخاوف من أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى "اضطرابات اجتماعية."