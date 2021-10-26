شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: مستقبل فيس بوك هو "الشباب" ومشروع metaverse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط التقارير التي تفيد بأن فيس بوك قد ضلل المساهمين بشأن الانخفاضات الكبيرة في المراهقين والمستخدمين الأصغر سنًا ، قال مارك زوكربيرج إن الشركة "تعيد تجهيزها" من أجل جعل "خدمات الشباب" على رأس أولوياتها، وللقيام بذلك ، تخطط الشركة لإجراء "تغييرات كبيرة" على تطبيقاتها على فيس بوك وInstagram، وإنفاق مليارات الدولارات لبناء رؤيتها لـ "metaverse".

ومستشهداً بالمنافسة المتزايدة من TikTok وiMessage، قال زوكربيرج إن الشركة ستفعل المزيد لكسب المستخدمين "الشباب البالغين" الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، حتى لو كان ذلك على حساب المستخدمين الأكبر سنًا.

وفي حديثه خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الثالث، قال إن خدمة Reels المنافسة لشركة TikTok ستكون "مهمة بالنسبة لمنتجاتنا مثل Stories"، قال زوكربيرج: "نتوقع أيضًا إجراء تغييرات كبيرة على Instagram و فيس بوك في العام المقبل لزيادة الاعتماد على الفيديو وجعل Reels جزءًا أساسيًا من التجربة".

وعلاوة على ذلك، قال إن الشركة كانت "تعيد تجهيزها" داخليًا من أجل جعل الشباب "نجمها الشمالي"، وأضاف أن التحول "سيستغرق سنوات وليس شهورًا"، وكانت قضية المستخدمين الشباب محفوفة بالمخاطر بشكل خاص بالنسبة للشركة، حيث دفعت إفصاحات المخبرين عن أبحاث فيس بوك الداخلية حول الصحة العقلية للمراهقين إلى سلسلة من جلسات الاستماع في الكونجرس حول سلامة الأطفال، وموجة من العناوين الرئيسية حول كيف يمكن أن يكون تطبيق مشاركة الصور ضارًا لبعض المستخدمين الأكثر ضعفًا، وفي الوقت نفسه، أشارت وثائق داخلية أخرى إلى أن فيسبوك وانستجرام قد واجهتا انخفاضًا كبيرًا في المشاركة بين المراهقين والشباب لسنوات.

وقال زوكربيرج إن من الأولويات الرئيسية الأخرى للشركة بناء رؤيتها لـ "metaverse"، ولم يعلق على التقارير التي تفيد بأن الشركة ستغير اسمها ليعكس تركيزها الجديد على الواقع المعزز والواقع الافتراضي ، لكنه أوضح أن الشركة لديها طموحات كبيرة في المجال، وقال "هدفنا هو مساعدة metaverse للوصول إلى مليار شخص"، وأضاف أن metaverse يمكن أن يمكّن "مئات المليارات من الدولارات من التجارة الرقمية".

وفي بيان، قال فيس بوك إن أرباحه لعام 2021 ستنخفض بمقدار 10 مليارات دولار بسبب استثمارها في Reality Labs ، وأن الشركة ستزيد فقط إنفاقها على AR و VR في "السنوات العديدة" القادمة.

كما تناول زوكربيرج أيضًا الكشف المستمر الناجم عن "أوراق فيسبوك"، وهي سلسلة من المقالات تستند إلى وثائق قدمها الموظف السابق الذي تحول إلى المخبر فرانسيس هاوجين، وأشار المدير التنفيذي إلى العمل الذي قام به اتحاد من المؤسسات الإخبارية على أنه "جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لرسم صورة خاطئة لشركتنا"، وأضاف أن الوثائق ، التي كانت أساسًا لأكثر من اثنتي عشرة قصة توضح بالتفصيل جهود فيس بوك الفاشلة لمحاربة خطاب الكراهية والأضرار الأخرى، تم تقديمها أيضًا إلى أعضاء الكونجرس ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقال زوكربيرج: "يجب أن يوضح أي تقرير صريح أن هذه القضايا لا تتعلق أساسًا بوسائل التواصل الاجتماعي"، "هذا يعني أنه بغض النظر عما يفعله فيس بوك، فلن نقوم بحلها بمفردنا".