شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير مركبة طائرة بقيمة 92000 دولار ويمكن لأى شخص امتلاكها والطيران بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة ناشئة من السويد مركبة طيران شخصية تقول يمكن لأي شخص الطيران بها وامتلاكها أيضا، والتى تسمى Jetson One، وهي متاحة مقابل 92 ألف دولار فقط، وتم إطلاق جميع طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) هذا الشهر، بعد ثلاث سنوات من إصدار الشركة للنموذج الأولي في عام 2018.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بيتر تيرنستروم، الشريك المؤسس لشركة Jetson، "إننا نعتزم أن نجعل كل شخص طيارًا.. مهمتنا هي جعل الرحلة متاحة للجميع، فإن Jetson one هي طائرة هليكوبتر كهربائية يمكنك امتلاكها والتحليق بها".

ويمكن للمروحية ذات المقعد الفردي الطيران بسرعة 63 ميلاً في الساعة بفضل هيكلها خفيف الوزن من الألومنيوم وألياف الكربون ومحرك بقوة 118 حصان.

كما تم تسمية المركبة الطائرة على اسم The Jetsons، وهي عائلة خيالية تم إنشاؤها في أوائل الستينيات من قبل شركة Hanna-Barbera Productions، بما في ذلك السيارات الطائرة التي تشبه UFO.

كما أنها مصممة بشكل أساسي للعب، وليس كوسيلة نقل شخصية حقيقية، حيث تبلغ أقصى مسافة تشغيلية لها حوالي 15 ميلاً.

تبلغ أبعاد السيارة 112 × 95 × 41 بوصة، ولها أذرع دعامة مصممة للانطواء على نفسها، مما يترك مظهرًا على الأرض، مشابهًا لدراجة نارية تتجول.

كما أنها مروحية ذات ثمانية أذرع تمتد من جسم الطائرة، كل منها يحتوي على زوج من الدوارات تنتج الرفع.

ويتم تصنيفها على أنها طائرة خفيفة الوزن، مما يعني أنه لا يلزم الحصول على رخصة طيار لتشغيل السيارة، ويتم نقلها باستخدام رافعة دواسة الوقود، وعصا التحكم، والدواسة، وتأتي مع جهاز كمبيوتر على متن الطائرة يحافظ عليها مستقرة أثناء الطيران ويراقب العوائق الأرضية.

كما أنها تعمل لمدة 15 دقيقة تقريبًا بشحنة واحدة، مما يعني أنه قد لا يكون هناك وقت للطيران على ارتفاعات عالية جدا، والنظام الموجود على متن الطائرة قادر على التحليق والإنزال برفق على الأرض إذا قام الطيار برفع يده عن أدوات التحكم، ولكن هناك أيضًا مظلة إذا نفدت الطاقة أو فشل المحرك.