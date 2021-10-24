30% من سيارات الرياض ستكون “كهربائية” بحلول 2030

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:25 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت المملكة العربية السعودية التزامها بجعل 30 % من السيارات في العاصمة الرياض كهربائية، بحلول عام 2030، وفق ما نقلته وكالة ”بلومبيرغ“ عن رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، اليوم الأحد.

وقال الرشيد إن ”هذا الهدف، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر مبادرة السعودية الخضراء، يوم أمس السبت، هو جزء من خطة المملكة لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف في العاصمة الرياض، التي سيبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة على مدى السنوات التسع المقبلة“.

وتتضمن المبادرة الخضراء، كما أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، تعهد المملكة العربية السعودية، بوقف الانبعاثات المسببة لـ“الاحتباس الحراري“ بحلول عام 2060.

وقال الرشيد في مقابلة ”بلومبيرغ“ إن المملكة ”تسعى للحد من البصمة الكربونية، وهذه أفضل طريقة للقيام بذلك“.

وأشارت الوكالة – وهي تنشر صورة سيارة ركاب كهربائية تحمل علامة ”رؤية 2030″، في فندق ريتز كارلتون في الرياض – إلى أنه ”لم يتضح بعد ما إذا كانت بقية المدن السعودية ستتبع خطى الرياض، أو ما إذا كانت العاصمة تريد في النهاية جعل المركبات الكهربائية إلزامية“.

وأضاف التقرير أن ”صندوق الثروة السيادية السعودي يستثمر في المركبات الكهربائية منذ عدة أعوام، بالشراكة مع لوسيد موتورز، منافسة شركة تسلا للسيارات الكهربائية“.

وأعلنت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، أنها ستنضم أيضا إلى التعهد العالمي بشأن غاز ”الميثان“ للمساهمة في خفض الانبعاثات العالمية لهذا الغاز بنسبة 30% بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بتقديم مستقبل ”أنظف وأخضر“.

ويعد ”الميثان“ أبرز مكونات الغاز الطبيعي الذي يستخدم على نطاق واسع لتوليد الطاقة، ثاني غازات التدفئة البشرية بعد ثاني أكسيد الكربون.

وتعهد ولي العهد السعودي بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030.

ومن المقرر أن تنطلق، غدا الاثنين، ”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر“، وهي النسخة الإقليمية من ”مبادرة السعودية الخضراء“، حيث تستهدف خفض الانبعاثات الضارة وزراعة 40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت السعودية عن المبادرتين أول مرة، في آذار/ مارس الماضي، وقالت إنهما سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها ضمن خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.