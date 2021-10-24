شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احترس.. خطأ يعيد الزمن للوراء 19 عاما في الأجهزة الإلكترونية بسببب Gps والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يفاجأ بعض المستخدمين اليوم بتأخير ساعات أجهزتهم الذكية لحوالى 19 عاما، ليصبح التوقيت في عام 2002، حيث يعود سبب ذلك لخطأ تقني بنظام تحديد المواقع العالمي (GPSd) الخاص بالتعامل مع بيانات الوقت.

وقد تم التعرف على خطأ البرمجة في 24 يوليو 2021، وتم إصلاحه منذ ذلك الحين، لكن الآن الأمر يتعلق فقط بالتأكد من أن كل تطبيق وجهاز يقوم بنشر نظام تحديد المواقع العالمي (GPSd) قد قام بتطبيق التصحيح.

ما Gpsd:

هي خدمة خدمية تقوم بترجمة البيانات من مصادر نقل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) ونظام التعرف التلقائي (AIS) إلى تنسيق موحد يمكن تفسيره بواسطة تطبيقات المستخدم النهائي، ويتم استخدامه لتوفير معلومات الساعة لبروتوكول وقت الشبكة ntpd، وهو برنامج NTP الخفي الذي تستخدمه أنظمة التشغيل، لمزامنة ساعة نظام الجهاز مع الوقت الذي يوفره مستقبل GPS / GNSS / AIS - تعتمد الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على ساعات ذرية متعددة بحيث تكون بيانات وقتها دقيقة للغاية.

وبحسب التقرير، فإن عدد الأسابيع التي انقضت منذ 5 يناير 1980 يتم تتبعها بواسطة أقمار GPS الصناعية، ويتم بث رقم الأسبوع كعدد صحيح بدون إشارة 10 بت مع حد 1024 قيمة، من 0 إلى 1023، مما يشير إلى أن النظام يعيد تعيين كل 1024 أسبوعًا، وكان أول حدث يوم الأحد 22 أغسطس 1999 م، تبعه 7 أبريل من هذا العام.

في حين أنه لم تتم جدولة التمرير الثالث حتى يوم الأحد، 21 نوفمبر 2038، فإن روتينًا للتحقق من السلامة اكتشف الخطأ الذي سيعيد تعيين رقم أسبوع GPS يوم الاثنين، 24 أكتوبر.