شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن اقتراب موعد الإطلاق المدارى الأول لمركبته Starship والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يضيع إيلون ماسك أي وقت في إرسال النموذج الخاص بمركبة Starship بالرقم التسلسلي (SN20) إلى المدار بعد أول اختبار ناجح لإطلاق الصاروخ الضخم الخاص بشركة SpaceX، وبعد ساعات فقط من بدء تشغيل الصاروخ البالغ طوله 165 قدمً، غرد ماسك: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فستكون Starship جاهزة لمحاولة الإطلاق المدارية الأولى الشهر المقبل"، لكن الملياردير أنهى التغريدة بـ "موافقة الجهات التنظيمية المنتظرة".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من أن ماسك لديه آمال كبيرة في رؤية SN20 تذهب إلى حيث لم تذهب Starship من قبل، إلا أن جهات الطيران التنظيمية FAA في الخطوة الرابعة من الثامنة فقط في مراجعتها.

أصدرت الوكالة الحكومية الأمريكية مؤخرًا نسخة مسودة من التقييم ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، بما في ذلك قبول التعليقات العامة حتى 1 نوفمبر، قبل أن تنشر التقرير النهائي.

ستحدد إدارة الطيران الفيدرالية بعد ذلك ما إذا كان يمكن إصدار قرارها بالإطلاق أو أنها تحتاج إلى إجراء مراجعة أكثر كثافة، ويمكن تأجيل أحلام ماسك في الإطلاق المداري إذا قررت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) هذا الخيار الأخير.

ومع ذلك، فإن الانتظار لا يمنع شركة إيلون ماسك SpaceX من المضي قدمًا في خططها، والخطوة الأولى للوصول إلى الفضاء هي اختبار إطلاق نار ثابت.

حدث ذلك فيفي منشأة ستارباز، بالقرب من بلدة بوكا تشيكا بجنوب تكساس، وشمل في البداية إطلاق أحد محركات رابتور العملاقة من طراز SN20.

ونشرت SpaceX مقطع فيديو للاختبار على Twitter، حيث كتبت: "إطلاق أول محرك فراغ من Raptor مدمج في Starship."

وتتكون Starship من جزأين: مركبة فضائية تسمى أيضًا Starship ومركبة ضخمة للمرحلة الأولى تجلس فوقها، تُعرف باسم Super Heavy.

سيبلغ ارتفاع النظام المدمج 394 قدمًا (120 مترًا)، مما يجعله أطول صاروخ في التاريخ، وعند احتساب الحامل المداري الذي يبلغ ارتفاعه 75 قدمًا، فإنه يزيد من الارتفاع أكثر.