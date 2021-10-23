شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تساعد الطائرات بدون طيار فى الواقع بعض رجال الإطفاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تبدو الطائرة بدون طيار المصممة لإشعال الحرائق عمداً بمثابة اقتراح ينذر بالخطر، ولكن مثل هذه الآلة تقدم فى الواقع المساعدة لرجال الإطفاء فى أستراليا، وفقا لتقرير " digital trend " التقنى.

وذلك لأن الطائرة المتخصصة بدون طيار تُستخدم لبدء نتائج عكسية، والنتائج العكسية هي عملية حرق خاضعة للرقابة تهدف إلى منع انتشار حرائق الغابات، حيث أنها تعمل عن طريق حرق خط دفاع بحيث لا يكون للنيران ما تستهلكه عندما تصل إلى تلك النقطة.

وأفادت ZDNet هذا الأسبوع أن الاختبارات باستخدام طائرات بدون طيار لإطلاق النار تجرى في ويميرا ، فيكتوريا ، على بعد حوالي 400 ميل غرب العاصمة الأسترالية كانبيرا .

وقالت إدارة حرائق الغابات في فيكتوريا ، التي تنظم عمليات الحروق ، إن استخدام الطائرات بدون طيار سيحسن ظروف السلامة على الأرض ويوفر الوقت لأن أولئك الذين ينظمون النيران العكسية لن يضطروا بعد الآن إلى التنقل في الجداول والنباتات الخطرة لبدء الحروق بأنفسهم، ويقال إن الحروق الأكثر دقة هي فائدة أخرى.

وقالت Lily D'Ambrosio ، وزيرة الطاقة والبيئة وتغير المناخ في ولاية فيكتوريا ، إنه من خلال تحسين أساليبها وتجربة التكنولوجيا الجديدة ، "نحن قادرون على تقديم برنامج حرق مخطط أكثر فاعلية لحماية المجتمعات والبيئة من حرائق الغابات .

وأضاف D'Ambrosio: "تغير المناخ والمزيد من الظواهر الجوية المتطرفة تغير طبيعة حرائق الغابات ، لذلك من المهم أن نتخذ إجراءات الآن لتقليل المخاطر على حياة الإنسان وحياتنا البرية الأصلية."

وقالت المشرعة المحلية جالا بولفورد إنها مسرورة لرؤية أطقم العمل المحلية "تستكشف طرقًا مبتكرة لتحسين كفاءة وفعالية الحرق المخطط له، وسيساعد هذا العمل في حماية بيئتنا الطبيعية العزيزة وتحسين السلامة من حرائق الغابات.

ولكن رجال الاطفاء فى فيكتوريا لا تستخدم طائرات بدون طيار لمجرد أن تبدأ الحرائق، وأعلنت الحكومة المحلية فى وقت سابق من هذا العام عن وحدة طيران جديدة بأربع طائرات بدون طيار جديدة لمساعدة أطقم الطائرات فى مراقبة حرائق الغابات من السماء، على عكس الطائرات بدون طيار السابقة للطاقم والتي كانت تحتوي فقط على كاميرا فيديو للبث المباشر، وتأتى الطائرات بدون طيار الجديدة أيضًا مزودة بكاميرا تصوير حراري قادرة على إظهار التغيرات في درجات الحرارة.

وفى هذا الأسبوع فقط، أعلنت السلطات في نيو ساوث ويلز المجاورة أن رجال الإطفاء سيحصلون على معدات بقيمة 42 مليون دولار تشمل طائرات بدون طيار جديدة لمساعدتهم على مواجهة حرائق الغابات.

على غرار الولايات المتحدة ، شهدت أستراليا حرائق غابات متفاقمة فى السنوات الأخيرة ، وكان موسم 2019/20 هو الأسوأ على الإطلاق.