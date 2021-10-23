الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

الشارقة - اميمة ياسر - أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن أجواء معتدلة تسيطر على الأراضي المصرية خلال الأسبوع القادم، كما تشهد البلاد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بشقيها العظمي والصغري حيث يكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر كما تبقي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة علي شمال البلاد.

ونصح الخبراء المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال لأن الطقس يكون باردا فى الليل حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر مما قد يصيب بنزلات البرد .



كما نوه الخبراء على ضرورة توخي الحذر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا.



وضرورة متابعة النشرات الجوية وتحديثاتها بسبب التغير السريع في حالة الطقس خلال فصل الخريف لانه السمة الرئيسية الخريف التقلبات السريعه فى الطقس .

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم السبت 23 أكتوبر، حيث تشهد البلاد طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحار على جنوب الصعيد.



ويتوقع الخبراء أن يسود أول الليل طقس مائل لطيف ليصبح مائل للبرودة في آخره على كافة الانحاء.



وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.



وأضاف الخبراء تنشط الرياح على مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعه حيث تهب رياح شمالية غربية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بسرعة 16 عقدة بينما تهب رياح شمالية شرقية على جنوب الصعيد بسرعة 12 عقدة وتهب رياح شمالية على السواحل الشمالية بسرعة 13 عقدة.



وعن د حالة البحر المتوسط تكون معتدلة من 1.5: 2 متر، وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية تسمح حالة البحر بكافة الأنشطة البحرية، بينما يتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس مضطربة، وترتفع الأمواج ما بين 2.5 حتى 3 متر.



وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليو السبت على المدن والمحافظات المصرية كالتالي:



-القاهره الكبرى العظمى 80 والصغرى 30



-السواحل الشماليه العظمى 85 والصغرى 40



-شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 25



جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 15