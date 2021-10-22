شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون كوكبًا على بعد 95 سنة ضوئية من الأرض فقد غلافه الجوى والان مع تفاصيل الخبر
وجد الباحثون أن أول أكسيد الكربون كان يدور بالقرب من HD 172555، أي ما يقرب من 10 وحدات فلكية، أو ما يقرب من 930 مليون ميل، ويشير الوجود الكثيف للغاز بالقرب من النجم إلى أنه انبثق من تصادم.
ومن المحتمل أن يكون التأثير هائلا، وقد يكون قد شمل كوكبين أوليين مشابهين في حجم الأرض، ولطالما كان النجم HD 172555 مثار اهتمام العلماء لبعض الوقت، ففي عام 2009، وجد تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا دليلاً على حدوث تصادم عالي السرعة حول النجم خلال المراحل الأولى من تكوين الكوكب، ومع ذلك، لم يكتشف التلسكوب أي دليل في الوقت الذي جرد فيه الغلاف الجوي للكوكب جزئيًا.
واستخدمت مجموعة الباحثين بيانات من مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية في تشيلي وفحصوا علامات أول أكسيد الكربون حول النجوم القريبة للتوصل إلى النتائج التي توصلوا إليها.