شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الفرق بين مسح ذاكرة التخزين المؤقت على متصفح كروم وتطبيق الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخزن ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط على جهاز الكمبيوتر أثناء تصفحك للويب، ولعل ملفات تعريف الارتباط هي ملفات يتم إنشاؤها بواسطة المتصفحات جوجل كروم، ويتم تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما يطلبها موقع ويب، وتخزن ملفات تعريف الارتباط معلومات مثل ما يوجد في سلة التسوق ومعلومات المصادقة.

ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، تعمل ذاكرة التخزين المؤقت على تخزين الصور والنصوص من مواقع الويب التي تزورها بحيث يتم تحميل الصفحة بشكل أسرع إذا قمت بزيارة نفس الصفحة مرة أخرى، ويمكن أن تتراكم ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط وتبطئ متصفحك، لذلك من الجيد مسحها بين الحين والآخر لضمان استمرار عمل المتصفح بسلاسة، وهنا نقدم لك الخطوات على جوجل كروم وتطبيق الهاتف والاختلافات بينهما.

1. افتح جوجل كروم، اضغط فوق أيقونة المزيد (على شكل ثلاث نقاط) أعلى يمين الشاشة.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جوجل كروم

2. في القائمة المنسدلة، اضغط على المزيد من الأدوات، ثم امسح بيانات التصفح.

3. في القائمة المنبثقة، اختر نطاقًا زمنيًا، وتتراوح الخيارات من آخر ساعة إلى كل الأوقات.

4. تأكد من تحديد المربعات الموجودة بجوار ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الأخرى والصور والملفات المخزنة مؤقتًا.

5. اضغط فوق مسح البيانات.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت على تطبيق الهاتف

1. افتح تطبيق جوجل كروم لأجهزة أيفون وأيباد وأندرويد، اضغط على أيقونة المزيد (تبدو وكأنها ثلاث نقاط) في أعلى يمين الشاشة لأجهزة أندرويد، وأسفل يمين الشاشة لأجهزة أبل.

2. اضغط على المحفوظات، ثم امسح بيانات التصفح.

3. اختر نطاقًا زمنيًا، تتراوح الخيارات من آخر ساعة إلى كل الأوقات.

4. تأكد من تحديد المربعات الخاصة بملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع والصور والملفات المخزنة مؤقتًا.

5. اضغط على محو البيانات على أجهزة أندرويد، أو امسح بيانات التصفح على أجهزة أبل.