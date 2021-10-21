شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ليه لا يمكن تغيير حجم رموز التطبيقات فى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء نظام ويندوز 11 بتصميم مرئى مميز، ولكنه جاء بتغييرات لم يعتاد عليها المستخدمين، وفقا ل البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأحد هذه التغييرات التى لم يعتد عليها الجميع هى عدم القدرة على تغيير حجم رموز شريط المهام وقائمة ابدأ، وذلك منع المستخدمين من تخصيص واجهة النظام، وذلك بسبب أن نظام ويندوز 11 في الأصل هو تطوير لنظام التشغيل Windows 10x، وقد طورته شركة مايكروسوفت سابقًا ليعمل عبر الأجهزة الثنائية الشاشة .

وذلك ما يجعل تصميم الشاشة وسطح المكتب بشكل عام وبالتالي شريط الأدوات والأيقونات أبسط من المعتاد، ولكن بعد إيقاف تطوير نظام ويندوز 10 إكس، قامت الشركة بتعديله ليناسب الأجهزة المعتادة، ومن ثم قامت بترحيل عناصر واجهة النظام. وأصبح من الصعب إدخال التغييرات لتخصيص شريط المهام في المدة القصيرة بين إلغاء نظام ويندوز 10 إكس وإطلاق الإصدار الجديد.

واتخذت الشركة قرار إطلاق النظام الجديد بعد إدخال التعديلات اللازمة لتناسب الشاشة الواحدة، ولكن لم تركز على التخصيص كما كان موجودًا في الإصدار السابق.

ومع ذلك من المتوقع بشكل كبير أن تقدم الشركة خيارات تخصيص أكثر في التحديثات المستقبلية، ومن ضمنها إمكانية تكبير حجم رموز التطبيقات وقائمة ابدأ الجديدة، خيارات تخصيص شريط المهام في ويندوز 11 وحتى الآن لا يتوفر خيار تغيير حجم رموز شريط المهام أو قائمة ابدأ بشكل رسمي من الشركة.

ومع ذلك يمكنك نقل الرموز على شريط المهام بما في ذلك زر ابدأ إلى الجانب الأيسر من الشاشة مثلما كان، وإذا كنت تعتقد أن مايكروسوفت يجب أن تجعل شريط المهام وقائمة ابدأ أكثر قابلية للتخصيص فى نظام التشغيل الجديد، فإن أفضل إجراء هو إرسال ملاحظاتك باستخدام تطبيق Feedback Hub الذي يأتي مدمجًا في النظام، أو التواصل مباشرة مع الشركة عبر حسابهم فى موقع تويتر.