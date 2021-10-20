خطوة مفاجئة.. فيسبوك تعتزم تغيير اسمها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - خطوة غير مسبوقة، من المرتقب أن تقوم بها عملاق التكنولوجي الأمريكي شركة فيسبوك.

وتعتزم فيسبوك، تغيير اسمها إلى اسم جديد الأسبوع المقبل، بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، حسبما ذكر موقع “ذا فيرج” مستشهدا بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر.

وقال موقع “ذا فيرج” إن مارك زوكربيرغ، رئيس فيسبوك التنفيذي يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر (كونيكت) السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.

وأضاف الموقع أن تغيير التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل انستغرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

من جهتها قالت فيسبوك إنها لا تعلق على شائعات أو تكهنات.

وكانت شركة “فيسبوك”، قد أطلقت محفظتها الرقمية الجديدة للعملات الرقمية تحت اسم “نوفي”، وعينت “كوين باس” للمساعدة في الخدمات اللوجستية.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي عبر بيان، أن “نوفي” التي يتم طرحها في برنامج تجريبي صغير في الولايات المتحدة وغواتيمالا، ستمكن الناس من إرسال واستقبال الأموال عبر الحدود بشكل فوري وآمن وبدون رسوم.

وسيتعامل مستخدمو محفظة “نوفي” بعملة “يو إس دي بي” المستقرة والتي تحتل المرتبة المائة من حيث القيمة السوقية بين العملات المشفرة والمرتبطة بالدولار الأمريكي.

وبحسب ويكييديا فإن فيسبوك أو فيس بوك (بالإنجليزية: Facebook)‏ موقع ويب ويعتبر أشهر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن تعريفه بأنه شبكة اجتماعية كبيرة، وتديره شركة “فيسبوك” شركة مساهمة.؛

فالمستخدمون بإمكانهم الانضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو الإقليم، وذلك من أجل الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم. كذلك، يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم، وأيضًا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف الأصدقاء بأنفسهم.

ويشير اسم الموقع إلى دليل الصور الذي تقدمه الكليات والمدارس التمهيدية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد، والذي يتضمن وصفًا لأعضاء الحرم الجامعي كوسيلة للتعرف إليهم.

وقد قام مارك زوكربيرغ بتأسيس فيسبوك بالاشتراك مع كل من داستين موسكوفيتز وكريس هيوز الذين تخصصا في دراسة علوم الحاسب وكانا رفيقي زوكربيرغ في سكن الجامعة عندما كان طالبًا في جامعة هارفارد.

كانت عضوية الموقع مقتصرة في بداية الأمر على طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات الأخرى في مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجامعة ستانفورد. ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أي طالب جامعي، ثم طلبة المدارس الثانوية، وأخيرًا أي شخص يبلغ من العمر 13 عامًا فأكثر. يضم الموقع حاليًا أكثر من مليار مستخدم على مستوى العالم.

وقد أثير الكثير من الجدل حول موقع فيسبوك على مدار الأعوام القليلة الماضية. فقد تم حظر استخدام الموقع في العديد من الدول خلال فترات متفاوتة، كما حدث في سوريا وإيران.

كما تم حظر استخدام الموقع في العديد من جهات العمل لإثناء الموظفين عن إهدار أوقاتهم في استخدام تلك الخدمة. كذلك، مثلت انتقادات موجهة إلى فيسبوك مخاوف بشأن الحفاظ على الخصوصية واحدة من المشكلات التي يواجهها رواد الموقع، وكثيرًا ما تمت تسوية هذه الأمور بين طرفي النزاع.

كما يواجه موقع فيسبوك العديد من الدعاوى القضائية من عدد من رفاق زوكربيرغ السابقين الذين يزعمون أن فيسبوك اعتمد على سرقة الكود الرئيسي الخاص بهم وبعض الملكيات الفكرية الأخرى.

انطلق موقع فيسبوك كنتاج غير متوقع من موقع “فيس ماتش” (بالإنجليزية: Facemach)‏ التابع لجامعة هارفارد، وهو موقع من نوع Hot or Not يعتمد على نشر صور لمجموعة من الأشخاص ثم اختيار رواد الموقع للشخص الأكثر جاذبية. وقد قام مارك زوكربيرغ بابتكار الفيس ماتش في 28 أكتوبر من عام 2003، عندما كان يرتاد جامعة هارفارد كطالب في السنة الثانية. ففي هذه الأثناء،